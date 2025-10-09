"Очень специфически отношусь": Власенко отреагировал на идею отправлять на фронт депутатов

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко не считает хорошей идеей отправлять на фронт депутатов, судей и прокуроров. По его словам, каждый должен делать свою работу.

Так парламентарий прокомментировал слова Александра Федиенко о том, что депутаты могут пойти защищать родину в рядах ВСУ. Свое мнение он выразил в эфире День.LIVE.

"Я очень специфически отношусь к таким решениям, так же, кстати, как и к решениям судей и прокуроров подписать соответствующие контракты. Я всегда задаю таким судьям и таким прокурорам несколько вопросов: "А кто будет отправлять правосудие в то время, когда вы защищаете?.. Святое дело защищать родину… Кто вместо вас будет заниматься вашей работой? Кто вместо вас будет расследовать то, что вы должны расследовать?" – объяснил Власенко.

По его словам, если человек считает, что он более полезен в Вооруженных силах, – нет вопросов. Однако сначала он должен сложить мандат, уйти в отставку с поста судьи и только потом идти защищать страну.

Что касается себя, то Власенко не уверен, что на фронте он был бы эффективным.

"Я последний раз держал автомат в руках в 1987 году. Если стране нужен такой солдат – нет вопросов. Я сложу мандат и пойду защищать. Единственное, что моя эффективность как солдата – зиро, запятая, зиро".

На уточнение ведущего, что его же не призовут, Власенко ответил:

"Я не хочу спекулировать этим вопросом. Это очень чувствительная тема, но я говорю еще раз: если нужен старый солдат (Сергею Власенко – 58 лет – прим. авт.) без опыта, то это я. Но я считаю, что я более эффективен в Верховной Раде, где я понимаю, как надо эффективно работать, что надо делать и так далее", – заявил он, добавив, что каждый человек должен определяться. При этом, подчеркнул нардеп, если государству будут нужны такие депутаты, как он, то "нет вопросов".

