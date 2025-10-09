"Дуже специфічно ставлюся": Власенко відреагував на ідею відправляти на фронт депутатів

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко не вважає гарною ідеєю відправляти на фронт депутатів, суддів і прокурорів. За його словами, кожен має робити свою роботу.

Так парламентарій прокоментував слова Олександра Федієнка про те, що депутати можуть піти захищати батьківщину в лавах ЗСУ. Свою думку він висловив в ефірі День.LIVE.

"Я дуже специфічно ставлюся до таких рішень, так само, до речі, як і до рішень суддів і прокурорів підписати відповідні контракти. Я завжди ставлю таким суддям і таким прокурорам кілька запитань: "А хто буде відправляти правосуддя в той час, коли ви захищаєте?". Свята справа захищати батьківщину... Хто замість вас буде займатися вашою роботою? Хто замість вас буде розслідувати те, що ви повинні розслідувати?" — пояснив Власенко.

За його словами, якщо людина вважає, що вона більш корисна у Збройних силах, — немає питань. Однак спочатку вона має скласти мандат, піти у відставку з посади судді й тільки потім іти захищати країну.

Що стосується себе, то Власенко не впевнений, що на фронті він був би ефективним.

"Я востаннє тримав автомат у руках у 1987 році. Якщо країні потрібен такий солдат — немає питань. Я складу мандат і піду захищати. Єдине, що моя ефективність як солдата — зіро, кома, зіро".

На уточнення ведучого, що його ж не призвуть, Власенко відповів:

"Я не хочу спекулювати цим питанням. Це дуже чутлива тема, але я кажу ще раз: якщо потрібен старий солдат (Сергію Власенку — 58 років – прим. авт.) без досвіду, то це я. Але я вважаю, що я більш ефективний у Верховній Раді, де я розумію, як треба ефективно працювати, що треба робити тощо", — заявив він, додавши, що кожна людина має визначатися. При цьому, підкреслив нардеп, якщо державі будуть потрібні такі депутати, як він, то "немає питань".

