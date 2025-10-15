"Украина хочет перейти в наступление": Трамп раскрыл, о чем будет говорить с Зеленским (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "собирается пойти в наступление" в войне с Россией. Также он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить огонь.

Дональд Трамп объявил, что будет говорить с украинским президентом о войне, и пообещал принять некоторые решения. В частности относительно того, что украинцы собираются "пойти в наступление". Об этом он заявил 15 октября во время пресс-конференции в Белом доме.

"Они (Украина — ред.) хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение", — сказал Дональд Трамп.

Также президент США обратился к российскому лидеру с призывом прекратить убийства. По его словам, на войне погибает много россиян и украинцев.

"Все, что мы хотим от Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян", — заявил Дональд Трамп.

Индия "больше не будет покупать" нефть у России

Также во время пресс-конференции 15 октября президент США объявил, что Индия якобы больше не будет покупать российскую нефть. В этом, по словам Трампа, его заверил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Моди сегодня заверил меня, что Индия не будет покупать нефть у России", — заявил американский лидер.

Он назвал это решение "важным", а также добавил, что теперь ему необходимо убедить сделать Китай "то же самое", то есть прекратить покупать нефть у России.

При этом Трамп подчеркнул, что прекращение закупок нефти "произойдет не мгновенно". Однако заверил, что процесс скоро завершится.

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский 15 октября анонсировал "очень содержательную" встречу с Дональдом Трампом. При этом украинский лидер также добавил, что это "реально может приблизить завершение войны".

15 октября в The New York Times сообщили, что Пентагон уже разработал план передачи ракет "Томагавк" Украине, и готов привести его в действие, если Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

Напомним, 14 октября Дональд Трамп подтвердил, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским оружие для Украины, упомянув при этом ракеты "Томагавк".