"Україна хоче перейти в наступ": Трамп розкрив, про що говоритиме з Зеленським (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито "збирається піти у наступ" у війні з Росією. Також він звернувся до російського лідера Володимира Путіна із закликом припинити вогонь.

Дональд Трамп оголосив, що говоритиме з українським президентом про війну, і пообіцяв прийняти деякі рішення. Зокрема щодо того, що українці збираються "піти у наступ". Про це він заявив 15 жовтня під час пресконференції у Білому домі.

"Вони (Україна — ред.) хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і нам доведеться прийняти рішення", — сказав Дональд Трамп.

Також президент США звернувся до російського лідера із закликом припинити вбивства. За його словами, на війні гине багато росіян та українців.

"Все, що ми хочемо від Путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян", — заявив Дональд Трамп.

Індія "більше не купуватиме" нафту у Росії

Також під час пресконференції 15 жовтня президент США оголосив, що Індія нібито більше не купуватиме російську нафту. У цьому, за словами Трампа, його запевнив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

"Моді сьогодні запевнив мене, що Індія не буде купувати нафту у Росії", — заявив американський лідер.

Він назвав це рішення "важливим", а також додав, що тепер йому необхідно переконати зробити Китай "те саме", тобто припинити купувати нафту у Росії.

При цьому Трамп наголосив, що припинення закупівель нафти "відбудеться не миттєво". Однак запевнив, що процес скоро завершиться.

Варто зазначити, що сам Володимир Зеленський 15 жовтня анонсував "дуже змістовну" зустріч із Дональдом Трампом. При цьому український лідер також додав, що це "реально може наблизити завершення війни".

15 жовтня у The New York Times повідомили, що Пентагон вже розробив план передання ракет "Томагавк" Україні, й готовий привести його у дію, якщо Дональд Трамп віддасть відповідний наказ.

Нагадаємо, 14 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що обговорить на зустрічі з Володимиром Зеленським зброю для України, згадавши при цьому ракети "Томагавк".