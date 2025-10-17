Переговоры Зеленского и Трампа завершились: президент озвучил главные итоги встречи (видео)

17 октября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которой главы государств обсудили вопросы российско-украинской войны. Переговоры продолжались несколько часов, что превысило планируемое время.

После переговоров с Дональдом Трампом Владимир Зеленский провел брифинг, в ходе которого рассказал об итогах встречи. Фокус передает главные заявления украинского президента.

Сразу после того, как Зеленский покинул Белый дом, он совершил также телефонный звонок к европейским лидерам, сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники. В СМИ отметили, что это групповой звонок, и что президент позвонил, чтобы передать европейским политикам обновленную информацию.

Также 17 октября аналитики Bloomberg предостерегли, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может усилить позицию Москвы.