Труханов отказался от паспорта РФ через суд: Стерненко заявил о манипуляциях "Ґрат"

В 2017 году тогдашний мэр Одессы Геннадий Труханов через российский суд требовал признать недействительным паспорт гражданина РФ. Активист Сергей Стерненко заявил, что журналисты "Ґрат" подали эту информацию манипулятивно.

Суд в России признал паспорт Труханова недействительным

Как сообщает издание "Ґрати", в 2017 году городской голова Одессы Геннадий Труханов через российский суд добился признания недействительным своего паспорта гражданина РФ. Соответствующее решение принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области.

Согласно материалам дела, Труханов обратился в суд в июле 2017 года, заявив, что никогда не подавал заявление о приобретении гражданства Российской Федерации, а о наличии российского паспорта узнал из интернета. Его интересы в суде представлял административный истец А.В. Ермаков.

В судебном иске отмечалось, что паспорт РФ был выдан без оснований, а потому документ является недействительным. "Наличие паспорта гражданина РФ нарушает права и законные интересы Труханова Г.Л., как гражданина Украины, который занимает должность мэра Одессы", — говорилось в исковом заявлении.

Обстоятельства получения российских документов

В ходе рассмотрения дела было установлено, что первый паспорт гражданина России Геннадий Труханов якобы получил в 1992 году в городе Буйнакск (Республика Дагестан, РФ) во время службы в воинской части. Впоследствии документы заменялись в Сергиевом Посаде — сперва на основании утери, а затем в связи с достижением 45-летнего возраста.

Представители российского МВД в суде заявили, что Труханов лично обращался в отдел миграционной службы со всеми необходимыми документами. В то же время проверка Федеральной миграционной службы показала, что в государственной базе данных РФ он значится как гражданин Украины, а официальных подтверждений приобретения гражданства РФ нет.

Суд, ссылаясь на закон "О гражданстве Российской Федерации" 1991 года, признал, что документ мог быть оформлен автоматически, однако в материалах дела не обнаружено подтверждения постоянного проживания Труханова на территории России на момент действия закона.

В результате суд постановил, что паспорт РФ был выдан необоснованно и признал его недействительным. Также незаконным признано решение российского МВД о его замене после достижения Трухановым 45-летнего возраста.

Долгая история с паспортом и гражданством

Информация о наличии у Труханова российского паспорта впервые появилась в 2014 году. Тогда журналисты "Украинской правды" обнародовали копии документов Федеральной миграционной службы РФ, где он фигурировал как владелец паспорта с пропиской в городе Буйнакск.

В 2018 году расследователи "Слідства.інфо" нашли в утечке документов из панамских оффшоров скан копию загранпаспорта РФ на имя Геннадия Труханова, выданного в 2003 году.

После этого бывший народный депутат Украины, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Труханов в 2011 году посещал Россию, чтобы заменить паспорт по достижении 45-летнего возраста. По его словам, это подтверждают данные авиаперелетов и документы, которые он получил от экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица.

Сам Геннадий Труханов неоднократно отрицал наличие российского гражданства. "Меня проверяли все компетентные органы Украины. Я не имею и никогда не имел российского паспорта", — заявлял он в комментариях украинским журналистам.

Противоречивые оценки решения суда

После публикации материала "Ґрат" общественный активист Сергей Стерненко заявил, что журналисты исказили суть решения российского суда. По его мнению, оно не доказывает, что Труханов отказался от гражданства РФ, а касалось лишь конкретного документа.

"Решение суда было исключительно по паспорту, а не об отмене российского гражданства Труханова. После этого была апелляция, которую он проиграл, а решение первой инстанции отменили", — написал Стерненко в своем телеграм-канале.

Активист также подчеркнул, что информация о суде 2017 года не является новой — она была обнародована ранее и находится в открытом доступе более года.

