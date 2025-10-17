Прецедент или закономерность: почему "ушли" мэра Одессы Труханова и что будет дальше

Перезагрузка в турборежиме местной власти в Одессе, вызванная лишением украинского гражданства тамошнего мэра Труханова, живо дискутируется в украинском обществе. Почему решение центральной власти в отношении многолетнего главы "жемчужины у моря" вызвало жаркие дискуссии, выяснял Фокус.

В четверг, 16 октября в Одесском городском совете состоялась церемония представления новоназначенного главы военной администрации города Сергея Лысака — бригадного генерала Службы безопасности Украины (СБУ).

Отметим, что с 2020 года 49-летний Лысак возглавлял управление СБУ в Житомирской области. 19 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил его на должность начальника СБУ в Днепропетровской области, а 7 февраля 2023-го глава государства подписал указ о назначении Сергея Лысака руководителем Днепропетровской ОГА. Именно с этой кадровой позиции он и прибыл в Одессу, где сразу же отметил, что приоритетными вопросами для него будут безопасность города, социальная защита военнослужащих, медицина, образование, а также подготовка к зиме. Кроме того, подчеркнул новоиспеченный глава МВА, "будут устранены все недостатки, чтобы не повторилась трагедия с потопом в городе".

Напомним, 15 октября президент Зеленский создал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее главой Сергея Лысака. Этому предшествовало лишение украинского гражданства мэра города Геннадия Труханова из-за наличия у него, как отмечают в СБУ, паспорта РФ, что автоматически влечет за собой лишение занимаемой избирательной должности.

Между тем соответствующий шаг Банковой был неоднозначно воспринят, как в Украине, так и за ее пределами. В частности, по мнению известного журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat, "российский паспорт Труханова является результатом активных действий спецслужб России против мэра Одессы". Собственно, сам Геннадий Труханов заявляет, что считает себя действующим городским головой и будет оспаривать в ближайшее время решение о своем гражданстве в Верховном суде Украины (ВСУ), а также при необходимости и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Действительно ли Труханов стал жертвой определенных обстоятельств

Комментируя Фокусу перипетии вокруг многолетнего главы Одессы Геннадия Труханова, политолог Владимир Фесенко отмечает следующее: "Я думаю, что в нынешней одесской ситуации решающую роль сыграло стечение обстоятельств. Если бы не было трагических событий в Одессе, связанных с наводнением, гибелью людей и вспышки в городе страстей вокруг этого, то возможно, Труханов продержался бы еще в мэрском кресле некоторое время. Но трагедия стала катализатором. Некоторые источники говорят, что фактически решающе повлияла позиция президента, который был чрезвычайно раздражен тем, что не очень эффективно одесская власть действовала после обстрелов последних месяцев, и особенно в трагической истории с недавним наводнением".

Геннадий Труханов, акцентирует политолог, если бы не трагедия с наводнением, удержался бы на посту городского головы, несмотря на наличие определенной токсичности. "Думаю, что Труханов стал жертвой определенного стечения обстоятельств, но весь его предыдущий бэкграунд в разных смыслах и сферах был миной замедленного действия, которая рано или поздно сработала бы. В том числе и история с паспортами. Другое дело, что, по моему мнению, СБУ должна ответить на критику Христо Грозева по паспортному фейку, чтобы не было уже удара по Службе безопасности Украины. Ну, а сама история с паспортами является очень показательной, поскольку длится уже более десяти лет и это тоже часть той мины замедленного действия, которая непременно в определенное время сработала бы", — подчеркивает политолог.

Назвав практику лишения известных в Украине людей гражданства "весьма сомнительной", эксперт констатировал: "Этот метод уже был апробирован ранее, но в случае с Трухановым решили ускорить события, в частности, руководствуясь соответствующей петицией. Таким образом, это с одной стороны — стечение обстоятельств, а с другой — достаточно закономерная ситуация. Впрочем, проблема сейчас заключается в другом, а именно в попытке масштабировать ситуацию. Уже раздаются голоса, мол, давайте, мол, прочь Вилкула, Терехова и так далее — список может быть большой. Я вот только что был на одной дискуссии, в ходе которой один коллега рассказал, что по городам в отдельных регионах проводят целенаправленную кампанию по дискредитации конкретных мэров. То есть, это уже определенная политическая технология и инструмент борьбы за власть на местном уровне. Это в нынешних условиях является игрой с огнем".

По убеждению Владимира Фесенко, пока продолжается полномасштабная война, в Украине крайне необходимо сохранять стабильность и управляемость.

"Бесспорно, кто-то где-то, почему-то на местах и часто небезосновательно может не нравиться, но для решительных шагов должны быть веские основания. И если возвращаться к Труханову, то при всей сложности ситуации с паспортом, должно быть жесткое основание — нельзя чисто политически убирать. Как говорят, у нас так уже убрали часть мэров за время войны и иногда не совсем корректно, мягко говоря. Поэтому, не стоит сейчас усиливать эту тенденцию, да еще и касаться таких фигур, которые на самом деле имеют местную поддержку, ведь это может вызвать усиление общественного напряжения. Поэтому я не разделяю эту эмоциональную волну относительно начала внутренней кампании по устранению еще некоторых мэров. Убирать кого-то нужно в случае, когда есть веские и юридически корректные основания", — заключает эксперт.

Почему по устранению Труханова с должности мэра Одессы возникают вопросы

В то же время политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "К Труханову было много вопросов и раньше. Я сейчас не о гражданстве, а в целом, об управлении городом: как работает Одесса, как распределяются ресурсы и так далее. Эти вопросы возникали много лет подряд, но мне кажется, что эта история, которая происходит сейчас, несмотря на обвинения в российском паспорте, имеет противоречивое влияние, как на внутренний, так и на внешний дискурс. Если бы соответствующие органы сформировали обвинения в отношении Труханова по его деятельности в контексте управления Одессой, нарушений и так далее, это воспринималось бы более убедительно. Но когда Труханова лишают мэрских полномочий из-за потери гражданства, действительно возникают вопросы".

У правящей "Слуги народа", отмечает политолог, не было популярности в Одессе во время местных выборов 2020 года, а затем, история с устранением Геннадия Труханова от властного руля производит впечатление перераспределения ключевых полномочий в интересах контроля действующей власти.

"С учетом того, что мы с вами строим европейскую страну, возникает вопрос, насколько нынешняя ситуация с Трухановым, действительно соответствует демократическим критериям. Мы сейчас находимся в достаточно сложных переговорах относительно членства в Евросоюзе и такие истории, как произошла с Трухановым, нам точно не добавляют баллов. Подчеркиваю: здесь вопрос не в том, хороший Труханов или плохой, а в том, что его отстранили не из-за вероятных нарушений на должности, а из-за потери гражданства", — констатирует Алексей Якубин.

Подчеркнув, что соответствующее решение Банковой непременно повлияет и на одесскую общину, и на общегосударственную политическую погоду, эксперт, резюмировал: "Обратите внимание, что представители Евросолидарности Порошенко, которых крайне сложно назвать фан-клубом Труханова, линейно критикуют решение власти в отношении него. В целом, к сожалению, учитывая международный резонанс, в частности, заявления Христо Грозева, складывается такое впечатление, что выбранный центральной властью путь в отношении Труханова не совсем будет воспринят международным сообществом и частично в самой Украине".

Если лишать мэра Одессы должности, считает Алексей Якубин, то есть достаточно много оснований, которые можно было бы ему предъявить, доказать через суды, что априори сняло бы всяческие вопросы относительно политической ангажированности, попытке перераспределить потоки и так далее. Таким образом, утверждает политолог, причины для устранения Труханова действительно были, но инструменты выбраны не совсем удачные.

Почему Зеленский стремился как можно быстрее "уйти" Труханова

Решение президента о лишении украинского гражданства Геннадия Труханова, по мнению политолога, партнера агентства по правительственным связям и коммуникациям Good Politics Максима Джигуна, было продиктовано необходимостью "быстро снять человека, который, с учетом особенностей национальной судебной системы, мог бы еще достаточно долго оставаться у властного руля, не выполняя должным образом свои обязанности".

"Судя по всему, у президента возникла острая необходимость сформировать более эффективное управление в Одессе, власть которой смогла бы адекватно реагировать не только на вызовы безопасности, но и на инфраструктурные. Думаю, триггером здесь выступила история с недавним наводнением и гибелью людей в Одессе и желание Банковой того, чтобы подобные вещи не повторялись. Между тем, я сомневаюсь в том, что для наших международных партнеров это будет слишком приятным инцидентом в том смысле, что несмотря на войну, "воскресли" внутриполитические противостояния. Но то, что у Труханова действительно есть множество проблем и с законом, и с законностью его действий, и с множеством вызовов, с которыми он не справился в Одессе за 11 лет своего правления — очевидный факт. Поэтому большинство общества и приветствует такое решение президента по Труханову", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

Наряду с тем, Максим Джигун высказывает предостережение, что Геннадий Труханов через определенный промежуток времени может через судебные инстанции восстановиться в должности мэра Одессы и тем самым создать определенный вызов для местного самоуправления, как такового, что в условиях полномасштабной войны с РФ априори будет играть в пользу страны-агрессора.