Труханов відмовився від паспорта РФ через суд: Стерненко заявив про маніпуляції "Ґрат"

У 2017 році тодішній мер Одеси Геннадій Труханов через російський суд вимагав визнати недійсним паспорт громадянина РФ. Активіст Сергій Стерненко заявив, що журналісти "Ґрат" подали цю інформацію маніпулятивно.

Суд у Росії визнав паспорт Труханова недійсним

Як повідомляє видання "Ґрати", у 2017 році міський голова Одеси Геннадій Труханов через російський суд домігся визнання недійсним свого паспорта громадянина РФ. Відповідне рішення ухвалив Сергієво-Посадський міський суд Московської області.

Згідно з матеріалами справи, Труханов звернувся до суду в липні 2017 року, заявивши, що ніколи не подавав заяву про набуття громадянства Російської Федерації, а про наявність російського паспорта дізнався з інтернету. Його інтереси в суді представляв адміністративний позивач А.В. Єрмаков.

У судовому позові зазначалося, що паспорт РФ було видано без підстав, а тому документ є недійсним. "Наявність паспорта громадянина РФ порушує права та законні інтереси Труханова Г.Л., як громадянина України, який обіймає посаду мера Одеси", — йшлося у позовній заяві.

Відео дня

Обставини отримання російських документів

Під час розгляду справи було встановлено, що перший паспорт громадянина Росії Геннадій Труханов нібито отримав у 1992 році в місті Буйнакськ (Республіка Дагестан, РФ) під час служби у військовій частині. Згодом документи замінювалися в Сергієвому Посаді — спершу на підставі втрати, а потім у зв’язку з досягненням 45-річного віку.

Представники російського МВС у суді заявили, що Труханов особисто звертався до відділу міграційної служби з усіма необхідними документами. Водночас перевірка Федеральної міграційної служби засвідчила, що в державній базі даних РФ він значиться як громадянин України, а офіційних підтверджень набуття громадянства РФ немає.

Суд, посилаючись на закон "Про громадянство Російської Федерації" 1991 року, визнав, що документ міг бути оформлений автоматично, однак у матеріалах справи не виявлено підтвердження постійного проживання Труханова на території Росії на момент дії закону.

У результаті суд постановив, що паспорт РФ був виданий необґрунтовано та визнав його недійсним. Також незаконним визнано рішення російського МВС про його заміну після досягнення Трухановим 45-річного віку.

Довга історія з паспортом і громадянством

Інформація про наявність у Труханова російського паспорта вперше з’явилася у 2014 році. Тоді журналісти "Української правди" оприлюднили копії документів Федеральної міграційної служби РФ, де він фігурував як власник паспорта з пропискою у місті Буйнакськ.

У 2018 році розслідувачі "Слідства.інфо" знайшли у витоку документів з панамських офшорів скан копію закордонного паспорта РФ на ім’я Геннадія Труханова, виданого у 2003 році.

Після цього колишній народний депутат України, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Труханов у 2011 році відвідував Росію, щоб замінити паспорт після досягнення 45-річного віку. За його словами, це підтверджують дані авіаперельотів та документи, які він отримав від ексмера Одеси Едуарда Гурвіца.

Сам Геннадій Труханов неодноразово заперечував наявність російського громадянства. "Мене перевіряли всі компетентні органи України. Я не маю й ніколи не мав російського паспорта", — заявляв він у коментарях українським журналістам.

Суперечливі оцінки рішення суду

Після публікації матеріалу "Ґрат" громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що журналісти спотворили суть рішення російського суду. На його думку, воно не доводить, що Труханов відмовився від громадянства РФ, а стосувалося лише конкретного документа.

Повідомлення Стерненка Фото: Скриншот

"Рішення суду було виключно щодо паспорта, а не про скасування російського громадянства Труханова. Після цього була апеляція, яку він програв, а рішення першої інстанції скасували", — написав Стерненко у своєму телеграм-каналі.

Активіст також підкреслив, що інформація про суд 2017 року не є новою — вона була оприлюднена раніше й перебуває у відкритому доступі понад рік.

Фокус писав, що 15 жовтня президент Зеленський створив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її очільником Сергія Лисака. Цьому передувало позбавлення українського громадянства мера міста Геннадія Труханова через наявність у нього, як наголошують в СБУ, паспорта РФ, що автоматично тягне за собою позбавлення займаної виборчої посади.

Як повідомляв Фокус, Геннадій Труханов заявив, що збирається оскаржувати рішення про позбавлення його громадянства. Ці слова прозвучали на відео, яке активно поширюють у мережі.

Фокус також писав, чому "пішли" мера Одеси Труханова і що буде далі.