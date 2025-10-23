"Это позор": Украину могут не взять в ЕС, потому что в Киеве не пьют воду из-под крана, — депутат

Депутат Киевсовета Андрей Витренко описал ситуацию с "Киевводоканалом" как бардак. По его словам, если из-за решения руководства киевляне останутся без воды, компанию нужно будет возвращать в собственность города.

"Киевводоканал" не является коммунальным предприятием, город владеет лишь незначительной его долей. Об этом политик заявил в эфире "Киевского времени" 22 октября.

О "Киевводоканале" — с 37:42

"Это частное акционерное общество — акционерная компания "Киевводоканал", в который собственность общины города Киева через департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры является незначительной", — сказал он.

Витренко рассказал, что неоднократно говорил о качестве воды и даже лично делал замеры. Ни в одном из районов столицы пить воду из крана невозможно.

"По правилам Евросоюза, в столице должна быть питьевая вода, из крана течь. И если это станет уже причиной того, что нас не возьмут в Евросоюз — извините меня, но это позор местной власти", — подчеркнул депутат.

По его словам, нужно задавать вопрос директору "Киевводоканала", почему не обеспечено наличие генераторов для насосных станций.

"Они скажут: у нас низкий тариф. Это — неправда", — отметил Витренко.

Он сообщил, что "Киевводоканал" должен Киевской городской территориальной общине примерно 700 миллионов гривен.

"Не могли реагент закупить. Выделялись деньги в виде займа для того, чтобы закупить реагенты, чтобы киевляне получали воду, которая соответствует стандартам. А у нас с водоканалом бардак, простите мне, пожалуйста, за такое слово, очень резкое", — пояснил депутат.

Он отметил, что прошлым летом возникла идея создать коммунальное предприятие "Киевводоканал" и направить туда в уставный фонд миллиарды гривен, чтобы забрать долги и "повесить" их на территориальную громаду. Ожидалось, что это даст больше влияния и контроля.

"Но за два года, опять же, ничего", — подчеркнул Витренко.

По его словам, если действия руководства "Киевводоканала" приведут к тому, что город не будет обеспечен водой, его "в жестких условиях" нужно будет возвращать в собственность столицы.

Напомним, для Киева обновили графики отключений света на 23 октября. Ограничения будут применять до 23:00. Также графики действуют в 12 регионах Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон 2025-2026 будет самым сложным за все годы полномасштабной войны. Он отметил, что Россия "особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты".