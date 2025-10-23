"Це ганьба": Україну можуть не взяти в ЄС, бо у Києві не п'ють воду з-під крана, — депутат

Депутат Київради Андрій Вітренко опитав ситуацію з "Київводоканалом" як бардак. З його слів, якщо через рішення керівництва кияни залишаться без води, компанію потрібно буде повертати у власність міста.

"Київводоканал" не є комунальним підприємством, місто володіє лише незначною його часткою. Про це політик заявив в ефірі "Київського часу" 22 жовтня.

Про "Київводоканал" — з 37:42

"Це приватне акціонерне товариство — акціонерна компанія "Київводоканал", в який власність громади міста Києва через департамент житлово-комунальної інфраструктури є незначною", — сказав він.

Вітренко розповів, що неодноразово казав про якість води й навіть особисто робив заміри. В жодному з районів столиці пити воду з крана неможливо.

"За правилами Євросоюзу, в столиці має бути питна вода, з крана текти. І якщо це стане вже причиною того, що нас не візьмуть в Євросоюз — вибачте мені, але це ганьба місцевої влади", — підкреслив депутат.

Відео дня

З його слів, потрібно ставити питання директору "Київводоканалу", чому не забезпечена наявність генераторів для насосних станцій.

"Вони скажуть: у нас низький тариф. Це — неправда", — зауважив Вітренко.

Він повідомив, що "Київводоканал" винний Київській міській територіальній громаді приблизно 700 мільйонів гривень.

"Не могли реагент закупити. Виділялися гроші у вигляді позики для того, щоб закупити реагенти, щоб кияни отримували воду, яка відповідає стандартам. А у нас з водоканалом бардак, вибачте мені, будь ласка, за таке слово, дуже різке", — пояснив депутат.

Він зазначив, що минулого літа виникла ідея створити комунальне підприємство "Київводоканал" і направити туди у статутний фонд мільярди гривень, щоб забрати борги й "повісити" їх на територіальну громаду. Очікувалось, що це дасть більше впливу і контролю.

"Але за два роки, знову ж таки, нічого", — наголосив Вітренко.

З його слів, якщо дії керівництва "Київводоканалу" призведуть до того, що місто не буде забезпечене водою, його "у жорстких умовах" потрібно буде повертати у власність столиці.

Нагадаємо, для Києва оновили графіки відключень світла на 23 жовтня. Обмеження застосовуватимуть до 23:00. Також графіки діють у 12 регіонах України.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон 2025-2026 буде найскладнішим за усі роки повномасштабної війни. Він наголосив, що Росія "особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти".