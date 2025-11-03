Мирные "каникулы": почему Кремль отказывается от дипломатического урегулирования и что будет дальше

В России впервые на официальном уровне признали отсутствие причин для встречи лидеров США и РФ по процессу мирного урегулирования в Украине. О чем свидетельствует такая тактика Москвы и к чему она в конечном итоге приведет, выяснял Фокус.

Представитель Кремля Песков заявил, что по состоянию на сейчас нет необходимости во встрече лидеров США и РФ для урегулирования войны в Украине.

"Гипотетически рассуждая, она (встреча Трампа и Путина — Фокус) возможна, но на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования", — отметил он.

Как известно, Дональд Трамп недавно передумал встречаться с главой Кремля в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Российской Федерацией. В то же время в ночь на понедельник, 3 ноября американский лидер заявил, что для него не существует "последней капли", которая бы доказала ему, что Путин не готов завершить, развязанную им войну. В частности, во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, 79-летний президент США отметил следующее: "Здесь нет последней капли. Иногда им надо позволить сражаться. И они бьются и бьются... Это тяжелая война для Путина. Он потерял много солдат. Может, миллион. Это много солдат. И это тяжело для Украины. Тяжело для них обоих, но иногда надо позволить им сражаться".

Відео дня

Важно

Будапешта-2 не будет: почему Трамп отменил встречу с Путиным

Действительно ли процесс по мирному урегулированию поставлен на полугодовую паузу

В том, что в вопросе мирного урегулирования сейчас можно поставить "большую точку с запятой" убежден политолог Олег Постернак.

"Заявление Пескова о том, что РФ не видит необходимости проведения встречи Трампа и Путина свидетельствует об изменении риторики и тактики россиян, которые ранее очень осторожно комментировали российско-американские отношения, несмотря на оскорбительные реплики президента США о бумажном тигре и тому подобное. То есть, россияне не парировали в ответ. Единственное, что Медведев позволял себе какие-то ремарки, но в случае с ним, скорее всего речь идет о каких-то физических отклонениях. Сейчас же россияне тактику меняют. Если говорить о том, почему они это делают, то я вижу несколько причин. Одна из них: сближение официальных Вашингтона и Пекина. После достижения экономического взаимопонимания с КНР, Трамп предпочел бы выстраивать с Китаем политический диалог и ему это удастся, учитывая сообщения Гегсета о том, что США и КНР устанавливают прямую военную связь для предотвращения потенциальных конфликтов и деэскалации существующих", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Установление прямой военной связи между США и Китаем, по мнению эксперта, может означать, что по этим каналам может обсуждаться вопрос сотрудничества двух стран по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Важно

"Это не контрнаступление": обозреватель рассказал, что происходит в Покровске

"Учитывая американо-китайское сближение, россияне вынуждены реагировать — другого выхода у них нет. Сейчас мы зашли в новый военный цикл, который продлится до апреля 2026 года. Здесь речь идет и о битве за Покровск и, к сожалению, другие города Донбасса, и о попытке продвижения украинско-европейского мирного плана из 12 пунктов, и о четвертом раунде переговоров в Стамбуле. Даже если в Турции снова будут говорить об обмене военнопленными или возвращении детей, это не помешает Украине достигать промежуточных целей, поскольку о любом широком спектре дипломатических переговоров по мирному урегулированию до апреля следующего года, то есть до встречи Трампа и Си — говорить не приходится", — заключает политолог.

Почему Трамп "перевел стрелки" на КНР в вопросе российско-украинской войны

Констатировав в разговоре с Фокусом, что Дональд Трамп так и не смог уговорить Китай на осуществление определенных антироссийских шагов, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей Голобуцкий подчеркнул: "Но крайние заявления президента США по российско-украинской войне свидетельствуют о том, что он перебрасывает на КНР инициативу в этом вопросе и теперь на самом деле очень и очень многое будет зависеть именно от Пекина. Думаю, что Китай, следуя ранее апробированной тактике Трампа, тоже будет давать определенное время (несколько месяцев) Путину для решения вопроса".

В целом, по мнению эксперта, на определенном этапе российско-украинская война может перестать быть выгодной для Китая, поскольку чем дольше она продолжается, тем больше вероятность того, что Европа, в частности ЕС, "будет с Америкой, а не с КНР".

Отдельно политолог отмечает, что официальный Киев должен иметь свою собственную "китайскую политику". "На китайском дипломатическом направлении у нас сейчас полный провал. Из-за полномасштабной войны мы получили серьезную субъектность, которой никогда еще не имели в истории и при этом не используем ее, в частности, по линии Киев-Пекин. А Китаю Украина как ворота в Евросоюз (ЕС) тоже интересна и нам есть что предложить КНР. То есть, мы не должны быть пассивными идиотами, которые пассивно наблюдают, как американцы и китайцы договариваются по российско-украинской войне, а должны сами предложить Китаю формулу, которая его реально заинтересует", — констатирует Алексей Голобуцкий.

Почему отказ Путина от мирных переговоров выгоден Украине

По состоянию на сейчас несколько развеялись иллюзии относительно того, что российско-украинскую войну можно остановить быстрым дипломатическим наскоком, считает политолог Олег Саакян. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Россия не настроена на переговоры, как инструмент завершения войны. Для россиян переговоры — это исключительно о том, как выигрывать время для улучшения своего военного положения, что позволит срывать военную поддержку Украины и введение санкций в отношении РФ. Зато сложившаяся ситуация сейчас актуализирует вопрос увеличения поддержки Украины оружием и подготовку более серьезного санкционного давления в отношении России. Сейчас имеем уже 19-й пакет по роснефти и есть надежда, что давление рестрикциями продолжится, ведь мы здесь вышли из тупика, в котором находились полгода".

Важно

Путинская мясорубка: что на самом деле мешает главе Кремля решиться на прекращение войны

Тупик в отношении антироссийских санкций с одной стороны, и ослабление военной поддержки Киева с другой стороны, считает, Олег Саакян, создавали "имитационные танцы по мирным переговорам".

Между тем по состоянию на сейчас, отмечает политолог, ключевые вызовы для Украины носят скорее внутренний характер и кроются не во внешних факторах. К числу таких вызовов эксперт, в частности, относит необходимость переосмысления мобилизационных подходов, пересмотр приоритетов по финансовой устойчивости по расходной части бюджета и поиск новых точек роста экономики во время войны. Что же касается внешнего трека, то сейчас, уверяет Олег Саакян, контекст для Украины создался достаточно позитивный. В то же время, акцентирует Олег Саакян, это окно возможностей и определенной стабильности будет открыто примерно полгода, а дальше "барабан снова будет прокручиваться" и мы будем иметь "достаточно тревожную ситуацию" по поводу будущего.