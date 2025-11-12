"Попытки оказались безуспешными": Трамп разочарован неспособностью завершить войну в Украине, — СМИ

Президент США Дональд Трамп разочарован собственной неспособностью завершить войну между Россией и Украиной. Тем более, что Белый дом уже пытался давить, как на Киев, так и на Москву.

Трамп не осознавал, насколько президент России Владимир Путин одержим тем, чтобы уничтожить независимость Украины, пишет The Atlantic.

Американский президент думал, что сможет заключить сделку посредством простого соглашения, которое бы признавало территориальные достижения РФ и отвечало её экономическим интересам. Но Трамп не понимал, что Путин не может согласиться на что-то меньшее, чем полное обуздание Украины.

"Недавно президент Трамп попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и попытался убедить Владимира Зеленского, чтобы тот уступил территорию, но обе попытки оказались безуспешными", — говорится в материале.

Неназванные источники в администрации Трампа сообщили журналистам, что урегулирование российско-украинской войны может быть очень близким, но при условии "если бы только стороны были благоразумными".

"Они, кажется, считают основной конфликт простым и поддающимся компромиссу: Россия хочет получить оставшуюся территорию, которую она не контролирует на Донбассе; Украина хочет надежных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо сложнее и тяжелее", — отметили авторы материала.

Напомним, 11 ноября СМИ сообщили, что администрация Трампа хочет ослабить резолюцию ООН по российской оккупации Украины.

7 ноября Трамп объявил о прогрессе в завершении войны в Украине.