Администрация Трампа хочет ослабить резолюцию ООН по российской оккупации Украины, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы из ежегодной резолюции ООН было ослаблено осуждение оккупации Россией Крыма и других регионов Украины. По словам инсайдеров, американская сторона настаивает на переформулировке документа, без упоминаний о "территориальной целостности" или "агрессии".

О позиции администрации Дональда Трампа по резолюции Организации Объединенных Наций пишет 11 ноября Kyiv Post со ссылкой на два неназванных дипломатических источника. По их словам, требование об изъятии формулировок, подтверждающих территориальную целостность и осуждающих оккупацию Крыма Россией, встревожило Киев и союзников.

Представленная Украиной в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН резолюция имеет официальное название "Состояние прав человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". В декабре прошлого года США были среди 78 стран, проголосовавших за документ. В его тексте четко определяется украинская территориальная целостность и суверенитет и осуждается оккупация Крыма россиянами, а также в деталях описывается нарушение на оккупированных территориях прав человека.

По словам дипломатических источников журналистов, сейчас Белый дом настаивает на удалении этих двух формулировок и переписи документа под более широким термином "война в Украине", без указания на "агрессию" или "территориальную целостность". Инсайдеры отметили, что западные партнеры опасаются смягчения ежегодной критики ООН относительно вторжения РФ и разрыва двухпартийного консенсуса в организации из-за таких решений.

"Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от основных интересов Украины на критическом дипломатическом этапе. Если эти формулировки будут отклонены, это будет сигналом для Москвы, что США больше не возглавляют защиту международного порядка", — отметил один из европейских дипломатов.

Этот документ закладывает основу для будущего привлечения России к ответственности в Международном уголовном суде и на других площадках. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН должен проголосовать за резолюцию в ближайшие недели. По информации журналистов, несколько европейских дипломатов лоббируют изменение США своего курса перед голосованием.

Накануне Независимая международная комиссия по расследованию ситуации в Украине представила указанному комитету отчет с выводами о том, что ВС РФ совершают на оккупированных территориях преступления против человечности, в частности убийства, насильственное переселение и принудительные депортации.

Напомним, во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября Дональд Трамп раскритиковал организацию за недостаточное использование потенциала и неспособность прекращать конфликты, а также отметил, что длительная война в Украине делает Россию слабее и "не добавляет ей престижа".

6 октября СМИ писали, что администрация президента США призывает союзников не голосовать за ежегодную резолюцию ООН с призывом снять эмбарго с Кубы из-за поддержки войны в Украине кубинцами.