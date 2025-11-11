Адміністрація Трампа хоче послабити резолюцію ООН щодо російської окупації України, — ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, щоб зі щорічної резолюції ООН було послаблено засудження окупації Росією Криму та інших регіонів України. За словами інсайдерів, американська сторона наполягає на переформулюванні документа, без згадок про "територіальну цілісність" або "агресію".

Про позицію адміністрації Дональда Трампа щодо резолюції Організації Об'єднаних Націй пише 11 листопада Kyiv Post із посиланням на два неназвані дипломатичні джерела. За їхніми словами, вимога щодо вилучення формулювань, які підтверджують територіальну цілісність і засуджують окупацію Криму Росією, стривожила Київ і союзників.

Подана Україною до Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН резолюція має офіційну назву "Стан прав людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь". В грудні минулого року США були серед 78 країн, які проголосували за документ. У його тексті чітко визначається українська територіальна цілісність і суверенітет і засуджується окупація Криму росіянами, а також в деталях описується порушення на окупованих територіях прав людини.

За словами дипломатичних джерел журналістів, зараз Білий дім наполягає на видаленні цих двох формулювань і переписі документа під ширшим терміном "війна в Україні", без указання на "агресію" чи "територіальну цілісність". Інсайдери зазначили, що західні партнери побоюються пом'якшення щорічної критики ООН щодо вторгнення РФ і розриву двопартійного консенсусу в організації через такі рішення.

"Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від основних інтересів України на критичному дипломатичному етапі. Якщо ці формулювання будуть відхилені, це буде сигналом для Москви, що США більше не очолюють захист міжнародного порядку", — зазначив один із європейських дипломатів.

Цей документ закладає основу для майбутнього притягнення Росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді та на інших майданчиках. Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН має проголосувати за резолюцію найближчими тижнями. За інформацією журналістів, кілька європейських дипломатів лобіюють змінення США свого курсу перед голосуванням.

Напередодні Незалежна міжнародна комісія з розслідування ситуації в Україні представила зазначеному комітету звіт з висновками про те, що ЗС РФ скоюють на окупованих територіях злочини проти людяності, зокрема вбивства, насильницьке переселення та примусові депортації.

Нагадаємо, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня Дональд Трамп розкритикував організацію за недостатнє використання потенціалу та неспроможність припиняти конфлікти, а також зазначив, що тривала війна в Україні робить Росію слабшою та "не додає їй престижу".

6 жовтня ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликає союзників не голосувати за щорічну резолюцію ООН із закликом зняти ембарго з Куби через підтримку війни в Україні кубинцями.