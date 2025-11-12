"Спроби виявились безуспішними": Трамп розчарований нездатністю завершити війну в Україні, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розчарований власною нездатністю завершити війну між Росією та Україною. Тим паче, що Білий дім вже намагався тиснути, як на Київ, так і на Москву.

Трамп не усвідомлював, наскільки президент Росії Володимир Путін одержимий тим, щоб знищити незалежність України, пише The Atlantic.

Американський президент думав, що зможе укласти угоду за допомогою простої угоди, яка б визнавала територіальні здобутки РФ та відповідала її економічним інтересам. Але Трамп не розумів, що Путін не може погодитись на щось менше, ніж повне приборкання України.

"Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і спробував переконати Володимира Зеленського, щоб той поступився територією, але обидві спроби виявилися безуспішними", — йдеться у матеріалі.

Неназвані джерела в адміністрації Трампа повідомили журналістам, що врегулювання російсько-української війни може бути дуже близьким, але за умови "якби тільки сторони були розсудливими".

"Вони, здається, вважають основний конфлікт простим і таким, що піддається компромісу: Росія хоче отримати решту території, яку вона не контролює на Донбасі; Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато складніша і важча", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, 11 листопада ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа хоче послабити резолюцію ООН щодо російської окупації України.

7 листопада Трамп оголосив про прогрес у завершенні війни в Україні.