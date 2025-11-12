Россия опять готова к переговорам с Украиной: в Кремле назвали условие

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сообщил, что Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной "в любой момент".

По словам Иванова, Россия готова к переговорам "в любой момент" и Турция готова предоставить площадку, но от официального Киева якобы нет реакции. Об этом временный поверенный в делах России в Турции рассказал ТАСС.

"Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми", - сказал он на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной в Стамбуле в партнерстве с Институтом Анкары.

"В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент", - добавил дипломат.

Иванов утверждает, что российская сторона в ходе предыдущих раундов переговоров передала свой ряд предложений.

"Озвучивался целый ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока положительной реакции на эти инициативы с украинской стороны мы не получили", - добавил он.

Напомним, в конце октября о "готовности" России к переговорам заявлял замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Но с того момента глава МИД РФ Сергей Лавров исчез из информационного пространства. В Кремле утверждают, что все в порядке, но на важных встречах он больше не появлялся.