Росія знову готова до переговорів з Україною: у Кремлі назвали умову

Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов повідомив, що Росія готова до стамбульських переговорів з українською стороною "в будь-який момент".

За словами Іванова, Росія готова до переговорів "у будь-який момент" і Туреччина готова надати майданчик, але від офіційного Києва нібито немає реакції. Про це тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині розповів ТАСС.

"Російська сторона неодноразово підкреслювала, що ми готові до продовження прямих переговорів з українською стороною, з українською делегацією. І також наші турецькі партнери незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в нашому розпорядженні, ці двері залишаються для нас відчиненими", — сказав він на полях XVI Азійської конференції міжнародного дискусійного клубу "Валдай", організованої в Стамбулі в партнерстві з Інститутом Анкари.

Відео дня

"У разі, якщо буде виявлено політичну волю з боку Києва, ми до таких переговорів готові в будь-який момент", — додав дипломат.

Іванов стверджує, що російська сторона під час попередніх раундів переговорів передала свою низку пропозицій.

"Озвучувалася ціла низка ініціатив, зокрема щодо створення трьох робочих груп онлайн. На жаль, поки що позитивної реакції на ці ініціативи з української сторони ми не отримали", — додав він.

Нагадаємо, наприкінці жовтня про "готовність" Росії до переговорів заявляв заступник голови російського МЗС Михайло Галузін.

Але з того моменту глава МЗС РФ Сергій Лавров зник з інформаційного простору. У Кремлі стверджують, що все гаразд, але на важливих зустрічах він більше не з'являвся.