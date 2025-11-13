"Не назвал это победой": польский МИД раскрыл, сколько еще готовится воевать Украина (видео)

Украина готова воевать в течение следующих трех лет и вряд ли президент России Владимир Путин сможет выдержать этот срок.

Нужно, чтобы европейские страны играли более активную роль в переговорах относительно будущего мира, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Украина готовится еще к трехлетней войне, а подобные колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года", — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что Россия показала свои уязвимые стороны в этой войне.

"Мы думали, что у него (Путина, — ред.) вторая в мире армия, а он думал, что это будет легкой прогулкой, трехдневной операцией. Прошло более 10 лет, а он все еще воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", — отметил Сикорский.

Відео дня

Глава МИД Польши также призвал ЕС играть более активную роль в переговорах о будущем мирном урегулировании.

"Надеюсь, США продолжат поставлять Украине разведданные. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны", — подчеркнул Сикорский.

Напомним, в октябре Сикорский призвал Европу планировать поддержку Украины минимум на три года и нарастить поставки боеприпасов.

Фокус также писал о том, что президент и премьер-министр Польши поссорились в соцсетях.