"Не назвав це перемогою": польське МЗС розкрило, скільки ще готується воювати Україна (відео)

Україна готова воювати протягом наступних трьох років і навряд президент Росії Володимир Путін зможе витримати цей термін.

Потрібно, щоб європейські країни відігравали активнішу роль у перемовинах щодо майбутнього миру, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Україна готується ще до трирічної війни, а подібні колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки", — сказав Сікорський.

Він підкреслив, що Росія показала свої вразливі сторони у цій війні.

"Ми думали, що у нього (Путіна, — ред.) друга у світі армія, а він думав, що це буде легкою прогулянкою, триденною операцією. Минуло понад 10 років, а він усе ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", — зазначив Сікорський.

Відео дня

Очільник МЗС Польщі також закликав ЄС відігравати активнішу роль у переговорах про майбутнє мирне врегулювання.

"Сподіваюся, США продовжать постачати Україні розвіддані. Звичайно, Польща оплачує термінали Starlink, боєприпаси для американської зброї, призначеної для протиповітряної оборони і дальніх ударів, також важливі", — наголосив Сікорський.

Нагадаємо, у жовтні Сікорський закликав Європу планувати підтримку України мінімум на три роки та наростити постачання боєприпасів.

Фокус також писав про те, що президент і прем'єр-міністр Польщі посварилися в соцмережах.