"Может быть гораздо больше": НАБУ начинает этап расследования финансов в операции "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после обысков по делу о разоблачении коррупции в энергетической сфере "Мидас" начинает этап финансового расследования. По данным, которые расследователи установили оперативным путем, через "офис" прошло около 100 млн долларов, однако точная сумма может быть гораздо больше.

Средства фигуранты дела переводили в больших объемах за границу, поэтому НАБУ необходимым будет сотрудничество с иностранными правоохранителями и Госслужбой финмониторинга. Об этом рассказал директор ведомства Семен Кривонос в программе "УП. Чат".

Он отметил, что для расследования необходимо будет отслеживать в частности движение средств за рубежом.

"Представьте себе транзакции, которые происходили в этом "офисе", и теперь что нужно сделать? Нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за рубежом", — отметил Кривонос.

Усложнять расследование будет то, что фигуранты дела часто пользовались криптовалютой, как выяснили в НАБУ.

Сейчас НАБУ будет направлять ряд запросов в Госфинмониторинг ради определения транзакций, которые происходили. В то же время Кривонос надеется, что ведомство будет конструктивно сотрудничать с НАБУ, хотя, по некоторым производствам, бюро ожидает ответа от Госфинмониторинга "аномально долгое время", добавил директор.

Несмотря на это, именно Госфинмониторинг может оперативно получать информацию о движении средств и "подозрительных" транзакциях, в которых есть признаки легализации отмывания средств, подчеркнул Кривонос.

Операция "Мидас": средств в коррупционной схеме может быть больше

Кривонос напомнил, что, предварительно, расследователи установили сумму в более 100 миллионов долларов, однако точная сумма в итоге может оказаться значительно больше.

"Это то, что мы установили оперативным путем. Это может быть гораздо больше", — подчеркнул директор НАБУ.

По его словам, во время обысков были найдены документы, демонстрирующие движение средств. Расследование должно выявить, куда эти средства перечислялись и во что они были конвертированы.

Александр Клименко, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что в рамках расследования необходимо установить более 30 кличек, которыми пользовались фигуранты коррупционного дела.

"Это не один, не два и не три десятка... Это могут быть и должностные лица и просто люди, которые пользовались услугами этого "офиса", — пояснил Клименко.

