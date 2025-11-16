"Може бути набагато більше": НАБУ починає етап розслідування фінансів в операції "Мідас"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) після обшуків у справі щодо викриття корупції в енергетичній сфері "Мідас" розпочинає етап фінансового розслідування. За даними, які розслідувачі встановили оперативним шляхом, через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, однак точна сума може бути набагато більшою.

Кошти фігуранти справи переводили у великих об'ємах за кордон, тому НАБУ необхідною буде співпраця з іноземними правоохоронцями та Держслужбою фінмоніторингу. Про це розповів директор відомства Семен Кривонос у програмі "УП. Чат".

Він наголосив, що для розслідування необхідно буде відстежувати зокрема рух коштів за кордоном.

"Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", — зазначив Кривонос.

Ускладнювати розслідування буде те, що фігуранти справи часто послуговувалися криптовалютою, як з'ясували у НАБУ.

Наразі НАБУ надсилатиме низку запитів у Держфінмоніторинг заради визначення транзакцій, які відбувалися. Водночас Кривонос сподівається, що відомство конструктивно співпрацюватиме з НАБУ, хоча, за деякими провадженнями, бюро очікує відповіді від Держфінмоніторингу "аномально довгий час", додав директор.

Попри це, саме Держфінмоніторинг може оперативно отримувати інформацію про рух коштів та "підозрілі" транзакції, в яких є ознаки легалізації відмивання коштів, наголосив Кривонос.

Операція "Мідас": коштів у корупційній схемі може бути більше

Кривонос нагадав, що, попередньо, розслідувачі встановили суму у понад 100 мільйонів доларів, однак точна сума у підсумку може виявитися значно більшою.

"Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", — наголосив директор НАБУ.

За його словами, під час обшуків було знайдено документи, що демонструють рух коштів. Розслідування має виявити, куди ці кошти перераховувалися та в що вони були конвертовані.

Олександр Клименко, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), натомість зазначив, що у межах розслідування необхідно встановити понад 30 кличок, якими послуговувалися фігуранти корупційної справи.

"Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", — пояснив Клименко.

