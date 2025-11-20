"Я в Украине": экс-министр энергетики Гринчук опровергла слухи о побеге за границу

Экс-министр энергетики Светлана Гринчук опровергла сообщения о своем пребывании за границей, заверив, что сейчас находится в Украине и занимается передачей документов в министерстве.

Как заявила Гринчук в комментарии BBC News Украина, она находится в Украине и продолжает выполнять обязанности по передаче документов в Министерстве энергетики.

"Я в Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов", — сообщила она.

Однако экс-министр не ответила на ряд других важных вопросов: почему не появилась на заседании Верховной Рады во время рассмотрения своей отставки, считает ли ее справедливой, а также как оценивает свою работу на должности и фигурирование своей фамилии в деле "Мидас".

Два дня подряд парламент рассматривал отставку Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которых связывают с коррупционным скандалом. Обсуждение в сессионном зале сопровождалось острыми дискуссиями и даже блокированием трибуны. В итоге Рада приняла решение: 323 голоса за увольнение Галущенко и 319 — за отставку Гринчук.

Відео дня

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков выразил возмущение из-за отсутствия министров в сессионном зале, подчеркнув, что украинское общество заслуживает объяснения относительно того, на кого они работали. Его позицию поддержали и другие депутаты, в частности из фракции "Батьківщина" и монобольшинства, призывая к введению юридической ответственности за игнорирование вызовов парламента.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил беспокойство парламентариев, отметив, что не имеет возможности контролировать местонахождение министров: "У меня нет маячков и трекеров, чтобы знать, где находятся министры. Это вопрос личной ответственности и совести".

Где сейчас находится Герман Галущенко

Министр юстиции Герман Галущенко, в отличие от Гринчук, не ответил на запросы журналистов. Сообщения в WhatsApp и Signal отображались как недоставленные, что может свидетельствовать об отключении телефона или деактивации мессенджеров. Последний раз Галущенко публично появлялся 12 ноября, когда сообщил о временном отстранении от должности и заверил, что будет защищать свою позицию в юридической плоскости.

Также издание отмечает, что Гринчук в последний раз участвовала в публичных мероприятиях 14 ноября во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ. Тогда она объяснила, что из-за медийного скандала не может оставаться на должности, и категорически отрицала любое влияние фигурантов дела "Мидас" на свое назначение и работу в министерстве.

12 ноября экс-министр официально обнародовала заявление об отставке, подчеркнув, что должность для нее не была самоцелью, а профессиональная деятельность всегда оставалась в рамках закона.

"Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", — добавила Гринчук.

В частности, как писал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, министр энергетики Светлана Гринчук якобы несколько раз ночевала у министра юстиции Германа Галущенко летом. Также он обнародовал кадр аудиозаписи расследования НАБУ и САП, где обсуждаются ее отношения и роль в коррупционной схеме в энергетике.

Сама же Гринчук опровергла заявление нардепа, но все же подала в отставку после того, как во время судебного заседания появились сообщения о ее возможных ночевках у министра юстиции Германа Галущенко.