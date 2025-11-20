"Я в Україні": ексміністерка енергетики Гринчук спростувала чутки про втечу за кордон

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук спростувала повідомлення про своє перебування за кордоном, запевнивши, що наразі знаходиться в Україні та займається передачею документів у міністерстві.

Як заявила Гринчук у коментарі BBC News Україна, вона перебуває в Україні та продовжує виконувати обов’язки щодо передачі документів у Міністерстві енергетики.

"Я в Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів", — повідомила вона.

Проте ексміністерка не надала відповіді на низку інших важливих питань: чому не з’явилася на засіданні Верховної Ради під час розгляду своєї відставки, чи вважає її справедливою, а також як оцінює свою роботу на посаді та фігурування свого прізвища у справі "Мідас".

Два дні поспіль парламент розглядав відставку Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, яких пов’язують із корупційним скандалом. Обговорення у сесійній залі супроводжувалося гострими дискусіями та навіть блокуванням трибуни. У підсумку Рада ухвалила рішення: 323 голоси за звільнення Галущенка і 319 — за відставку Гринчук.

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков висловив обурення через відсутність міністрів у сесійній залі, підкресливши, що українське суспільство заслуговує на пояснення щодо того, на кого вони працювали. Його позицію підтримали й інші депутати, зокрема з фракції "Батьківщина" та монобільшості, закликаючи до запровадження юридичної відповідальності за ігнорування викликів парламенту.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив занепокоєння парламентарів, зазначивши, що не має можливості контролювати місцеперебування міністрів: "У мене немає маячків і трекерів, щоб знати, де перебувають міністри. Це питання особистої відповідальності та совісті".

Де наразі перебуває Герман Галущенко

Міністр юстиції Герман Галущенко, на відміну від Гринчук, не відповів на запити журналістів. Повідомлення в WhatsApp та Signal відображалися як недоставлені, що може свідчити про вимкнення телефону або деактивацію месенджерів. Востаннє Галущенко публічно з’являвся 12 листопада, коли повідомив про тимчасове відсторонення від посади та запевнив, що захищатиме свою позицію в юридичній площині.

Також видання зазначає, що Гринчук востаннє брала участь у публічних заходах 14 листопада під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП. Тоді вона пояснила, що через медійний скандал не може залишатися на посаді, і категорично заперечила будь-який вплив фігурантів справи "Мідас" на своє призначення та роботу в міністерстві.

12 листопада ексміністерка офіційно оприлюднила заяву про відставку, підкресливши, що посада для неї не була самоціллю, а професійна діяльність завжди залишалася в межах закону.

"Усьому має бути межа. Зрештою, час усе розставить на свої місця", — додала Гринчук.

Зокрема, як писав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, Міністерка енергетики Світлана Гринчук нібито кілька разів ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка влітку. Також він оприлюднив кадр аудіозапису розслідування НАБУ і САП, де обговорюються її стосунки та роль у корупційній схемі в енергетиці.

Сама ж Гринчук спростувала заяву нардепа, але все ж подала у відставку після того, як під час судового засідання з’явилися повідомлення про її можливі ночівлі у міністра юстиції Германа Галущенка.