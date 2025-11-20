Ермак хотел встретиться с Залужным в Лондоне, но экс-глава ему отказал, — WSJ

По словам инсайдеров, бывший главком ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный отказал во встрече главе Офиса президента Андрею Ермаку в в Великобритании.

О якобы поездке Андрея Ермака в Лондон для встречи с Валерием Залужным пишет 20 ноября The Washington Post со ссылкой на анонимный источник, близкий к экс-главнокомандующему Вооруженных сил Украины. По словам журналистов, таким образом глава Офиса президента пытался укрепить свою поддержку в правительстве.

Приближенный к Залужному чиновник сказал изданию, что посол отклонил просьбу Ермака о встрече. На момент публикации новости глава ОП не ответил на запрос The Washington Post и не комментировал публично распространенную в медиа информацию о якобы визите в Великобританию. Утром 19 ноября Андрей Ермак сообщал, что прибыл в Турцию в составе делегации, которую возглавил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, издание "Бабель" 18 ноября со ссылкой на источники писало, что Ермак летит в Лондон для встречи с Залужным.

Что об увольнении Андрея Ермака говорят в Раде

Журналисты напомнили, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко поддерживает отставку Ермака.

"Фракция и парламент не хотят нести ответственность за коррупцию", — сказал Мережко.

В The Wall Street Journal пишут, что за создание коалиции национального единства агитируют около 30 "слуг", однако глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отмечал, что заявления отдельных народных депутатов не отражают официальную позицию всей партии.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский 18 ноября заявил, что среди его коллег ходит много разговоров о том, что Андрей Ермак должен уйти в отставку, чтобы "сбить ажиотаж" вокруг правительства из-за коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 20 ноября заявлял, что без увольнения Ермака Рада не будет голосовать за государственный бюджет. По словам нардепа, об этом якобы заявил президенту глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в свою очередь заявил, что Зеленский принял решение относительно Ермака и не собирается его увольнять. По словам Железняка, Ермак мог фигурировать на "пленках Миндича" под прозвищем "Али-Баба".