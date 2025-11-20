Єрмак хотів зустрітися з Залужним у Лондоні, але ексголовком йому відмовив, — WSJ

За словами інсайдерів, колишній головком ЗСУ, посол України в Британії Валерій Залужний відмовив у зустрічі голові Офісу президента Андрію Єрмаку в у Великій Британії.

Про нібито поїздку Андрія Єрмака в Лондон для зустрічі з Валерієм Залужним пише 20 листопада The Washington Post з посиланням на аномімне джерело, близьке до ексголовнокомандувача Збройних сил України. За словами журналістів, таким чином голова Офісу президента намагався зміцнити свою підтримку в уряді.

Наближений до Залужного чиновник сказав виданню, що посол відхилив прохання Єрмака про зустріч. На момент публікації новини голова ОП не відповів на запит The Washington Post та не коментував публічно поширену в медіа інформацію про нібито візит до Великої Британії. Вранці 19 листопада Андрій Єрмак повідомляв, що прибув до Туреччини у складі делегації, яку очолив президент України Володимир Зеленський.

Відео дня

Нагадаємо, видання "Бабель" 18 листопада з посиланням на джерела писало, що Єрмак летить в Лондон для зустрічі з Залужним.

Що про звільнення Андрія Єрмака говорять у Раді

Журналісти нагадали, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко підтримує відставку Єрмака.

"Фракція та парламент не хочуть нести відповідальність за корупцію", — сказав Мережко.

У The Wall Street Journal пишуть, що за створення коаліції національної єдності агітують близько 30 "слуг", проте голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зазначав, що заяви окремих народних депутатів не відображають офіційну позицію всієї партії.

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський 18 листопада заявив, що серед його колег ходить багато розмов про те, що Андрій Єрмак має піти у відставку, щоб "збити ажіотаж" навколо уряду через корупційний скандал в "Енергоатомі".

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко 20 листопада заявляв, що без звільнення Єрмака Рада не голосуватиме за державний бюджет. За словами нардепа, про це нібито заявив президенту голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Депутат Верховної Ради від партії "Голос" Ярослав Железняк своєю чергою заявив, що Зеленський ухвалив рішення щодо Єрмака та не збирається його звільняти. За словами Железняка, Єрмак міг фігурувати на "плівках Міндіча" під прізвиськом "Алі-Баба".