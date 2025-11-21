Мог "сливать" информацию по расследованиям: заместителя руководителя САП уволили, — Radio NV

Андрея Синюка, который занимал должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уволили с должности. В комментарии журналистам он отметил, что якобы ушел из САП по собственному желанию.

Андрея Синюка подозревают в системном сливе информации о ходе расследований, в частности, по расследованию дела о коррупции в энергетике. Об этом сообщают источники Radio NV в антикоррупционных органах.

При этом сначала в отношении Синюка начали служебное расследование, которое проводилось из-за его встреч с фигурантами расследований. Но впоследствии был уволен с должности.

При этом источники сообщают, что Синюк мог достаточно долго и системно сливать детали других расследований, в том числе и в отношении сотрудников Офиса президента.

Зато сам Синюк в комментарии изданию "Бабель" заявил, что он ушел с должности по собственному желанию.

Свое решение он объяснил тем, что хочет "избежать любых спекуляций относительно моего возможного влияния на его ход и результаты".

Кроме того он отрицал слышать о том, что у него якобы проводили обыски.

Ранее расследование "Украинской правды" выяснило, что Синюк мог иметь косвенное влияние на ход расследования дела бизнесмена и друга президента Тимура Миндича, что позволило фигуранту покинуть страну до проведения обысков. Сам Синюк заявил, что об обысках у Миндича узнал только из Telegram в день их проведения и не мог предупредить бизнесмена.

Его назначили на должность заместителя председателя САП в июле 2022-го после длительного конкурса на руководителя САП.

Напомним, ранее в САП создали комиссию для проведения служебного расследования относительно возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.