Міг "зливати" інформацію з розслідувань: заступника керівника САП звільнили, — Radio NV

Андрія Синюка, який обіймав посаду заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, звільнили з посади. У коментарі журналістам він наголосив, що нібито пішов із САП за власним бажанням.

Андрія Синюка підозрюють у системному зливі інформації щодо перебігу розслідувань, зокрема, щодо розслідування справи про корупцію в енергетиці. Про це повідомляють джерела Radio NV в антикорупційних органах.

Водночас спершу щодо Синюка розпочали службове розслідування, яке проводилося через його зустрічі з фігурантами розслідувань. Але згодом було звільнено з посади.

Також джерела повідомляють, що Синюк міг достатньо довго і системно зливати деталі інших розслідувань, зокрема і щодо співробітників Офісу президента.

Натомість сам Синюк у коментарі виданню "Бабель" заявив, що він пішов з посади за власним бажанням.

Своє рішення він пояснив тим, що хоче "уникнути будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на його перебіг і результати".

Крім того він заперечив чутки про те, що в нього нібито проводили обшуки.

Раніше розслідування "Української правди" з'ясувало, що Синюк міг мати непрямий вплив на хід розслідування справи бізнесмена та друга президента Тимура Міндіча, що дало змогу фігурантові залишити країну до проведення обшуків. Сам Синюк заявив, що про обшуки у Міндіча дізнався лише з Telegram у день їх проведення і не міг попередити бізнесмена.

Його призначили на посаду заступника голови САП у липні 2022-го після тривалого конкурсу на керівника САП.

Нагадаємо, раніше у САП створили комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ і САП.