Таємні зустрічі у київських дворах: як заступник керівника САП міг зірвати справу Міндіча, — УП (відео)

Перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк міг мати непрямий вплив на хід розслідування справи бізнесмена та друга президента Тимура Міндіча, що дозволило фігурантові залишити країну до проведення обшуків. Журналісти "Української правди" зафіксували серію таємних зустрічей Синюка, які можуть свідчити про можливі витоки інформації з кримінальних проваджень.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні, яке детально описує контакти Синюка та його взаємодію з адвокатом Олексієм Менівим, який, за даними редакції, мешкає або відвідує будинок поруч із Міндічем.

Розслідування видання "Українська правда" щодо справи Міндіча

27 серпня 2025 року, у Києві, перший заступник керівника САП Синюк о 14:00 залишив будівлю прокуратури і зустрівся у кафе з невідомим чоловіком. Під час зустрічі вони обговорювали щось пошепки і постійно озиралися. Після обіду вони пішли у двір, де продовжили розмову. Чоловік поїхав на автомобілі Volkswagen, а сам Синюк повернувся на роботу. Наступного дня, 28 серпня, відбулися подібні зустрічі з тим самим чоловіком.

Таємні зустрічі заступника керівника САП Фото: Скриншот з відео

Журналісти "Української правди" встановили особу чоловіка – ним виявився адвокат Олексій Менів. 10 вересня спостереження за адресою бізнесмена Міндіча на вулиці Грушевського, 9а, показало, що Менів регулярно перебуває на закритій території цього будинку, де раніше було зафіксовано прослуховуючі пристрої, встановлені НАБУ та САП. 1 жовтня Синюк зустрівся з Менівим з документами, після чого адвокат поїхав на вул. Богомольця.

У жовтні журналісти зафіксували ще одну передачу документів, 13 жовтня, коли Синюк залишав будівлю САП та передавав папку з матеріалами сторонній особі у дворі. Всі ці контакти викликають питання щодо потенційних витоків інформації, адже Синюк мав доступ до резонансних справ, включно з провадженням щодо Міндіча.

За даними джерел, зміни у поведінці фігурантів справ свідчать, що деякі з них могли отримувати інформацію про слідчі дії заздалегідь. Сам Андрій Синюк у коментарі "Українській правді" заперечив будь-які витоки та підтвердив, що його контакти з Менівим носили виключно товариський характер, а до справ Міндіча, Енергоатому чи інших фігурантів він не мав доступу.

Синюк пояснив, що передавав документи лише для проведення службової перевірки у рамках одного з кримінальних проваджень щодо Укроборонпрому і не розкривав інформації третім особам. Він наголосив, що про обшуки у Міндіча дізнався лише з Telegram у день їх проведення і не міг попередити бізнесмена.

Андрій Синюк працює у САП з 2022 року, прийшовши з Генеральної прокуратури. У липні 2022-го його призначили першим заступником керівника відомства після тривалого конкурсу на керівника САП.

Редакція "Української правди" зазначає, що остаточно з’ясувати наявність витоків і їхній вплив на справу Міндіча може лише офіційне слідство, і закликає правоохоронні органи провести ретельну перевірку всіх контактів Синюка та можливих каналів передачі інформації.

Обшуки НАБУ у Міндіча: що про це відомо

10 листопада детективи НАБУ проводили обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча в Києві. За даними джерел "Української правди", Міндіч покинув Україну за кілька годин до слідчих дій і планує переховуватися в Ізраїлі та Австрії. Раніше журналісти УП повідомляли, що детективи фіксували розмови Міндіча під час прослуховування його квартири.

Пізніше офіційні джерела підтвердили, що НАБУ викрило "високорівневу злочинну організацію", яка діяла у сфері енергетики та впливала на стратегічні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Пресслужба відомства повідомила, що на розслідування витратили 15 місяців та понад 1000 годин аудіозаписів. Правоохоронці задокументували масштабну корупційну схему, а деталі обіцяють оприлюднити згодом. Народний депутат Ярослав Железняк додав, що обшуки проходять у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

Окрім цього, АТ "НАЕК "Енергоатом" підтвердило обшуки НАБУ та САП 10 листопада і запевнило, що повністю співпрацює зі слідством. САП створила комісію для службового розслідування можливого витоку даних, який, ймовірно, дозволив бізнесмену Тимуру Міндічу покинути країну перед обшуками.