Тайные встречи в киевских дворах: как заместитель руководителя САП мог сорвать дело Миндича, — УП (видео)

Первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк мог иметь косвенное влияние на ход расследования дела бизнесмена и друга президента Тимура Миндича, что позволило фигуранту покинуть страну до проведения обысков. Журналисты "Украинской правды" зафиксировали серию тайных встреч Синюка, которые могут свидетельствовать о возможных утечках информации из уголовных производств.

Об этом говорится в журналистском расследовании, которое подробно описывает контакты Синюка и его взаимодействие с адвокатом Алексеем Менивым, который, по данным редакции, живет или посещает дом рядом с Миндичем.

Расследование издания "Украинская правда" по делу Миндича

27 августа 2025 года, в Киеве, первый заместитель руководителя САП Синюк в 14:00 покинул здание прокуратуры и встретился в кафе с неизвестным мужчиной. Во время встречи они обсуждали что-то шепотом и постоянно оглядывались. После обеда они пошли во двор, где продолжили разговор. Мужчина уехал на автомобиле Volkswagen, а сам Синюк вернулся на работу. На следующий день, 28 августа, состоялись подобные встречи с тем же мужчиной.

Тайные встречи заместителя руководителя САП Фото: Скриншот из видео

Журналисты "Украинской правды" установили личность мужчины — им оказался адвокат Алексей Менив. 10 сентября наблюдение по адресу бизнесмена Миндича на улице Грушевского, 9а, показало, что Менив регулярно находится на закрытой территории этого дома, где ранее были зафиксированы прослушивающие устройства, установленные НАБУ и САП. 1 октября Синюк встретился с Менивым с документами, после чего адвокат поехал на ул.

В октябре журналисты зафиксировали еще одну передачу документов, 13 октября, когда Синюк покидал здание САП и передавал папку с материалами постороннему лицу во дворе. Все эти контакты вызывают вопросы относительно потенциальных утечек информации, ведь Синюк имел доступ к резонансным делам, включая производство по Миндичу.

По данным источников, изменения в поведении фигурантов дел свидетельствуют, что некоторые из них могли получать информацию о следственных действиях заранее. Сам Андрей Синюк в комментарии "Украинской правде" отрицает любые утечки и подтвердил, что его контакты с Менивым носили исключительно товарищеский характер, а к делам Миндича, Энергоатома или других фигурантов он не имел доступа.

Синюк пояснил, что передавал документы только для проведения служебной проверки в рамках одного из уголовных производств по Укроборонпрому и не раскрывал информацию третьим лицам. Он подчеркнул, что об обысках у Миндича узнал только из Telegram в день их проведения и не мог предупредить бизнесмена.

Андрей Синюк работает в САП с 2022 года, придя из Генеральной прокуратуры. В июле 2022-го его назначили первым заместителем руководителя ведомства после длительного конкурса на руководителя САП.

Редакция "Украинской правды" отмечает, что окончательно выяснить наличие утечек и их влияние на дело Миндича может только официальное следствие, и призывает правоохранительные органы провести тщательную проверку всех контактов Синюка и возможных каналов передачи информации.

Обыски НАБУ у Миндича: что об этом известно

10 ноября детективы НАБУ проводили обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича в Киеве. По данным источников "Украинской правды", Миндич покинул Украину за несколько часов до следственных действий и планирует скрываться в Израиле и Австрии. Ранее журналисты УП сообщали, что детективы фиксировали разговоры Миндича во время прослушивания его квартиры.

Позже официальные источники подтвердили, что НАБУ разоблачило "высокоуровневую преступную организацию", которая действовала в сфере энергетики и влияла на стратегические предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Пресс-служба ведомства сообщила, что на расследование потратили 15 месяцев и более 1000 часов аудиозаписей. Правоохранители задокументировали масштабную коррупционную схему, а детали обещают обнародовать позже. Народный депутат Ярослав Железняк добавил, что обыски проходят у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме".

Кроме этого, АО "НАЭК "Энергоатом" подтвердило обыски НАБУ и САП 10 ноября и заверило, что полностью сотрудничает со следствием. САП создала комиссию для служебного расследования возможной утечки данных, которая, вероятно, позволила бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть страну перед обысками.