В США возникли недоразумения, действительно ли мирный план Трампа разрабатывали американцы (видео)

Мирный план Трампа по урегулированию российско-украинской войны разрабатывали в США, но базируется он на предложениях РФ.

В этом же плане якобы учтены предложения от Украины, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Оно базируется на предложении российской стороны. Но оно также базируется на предыдущих и текущих предложениях Украины", — написал Рубио.

Перед этим сенатор из Южной Дакоты Майк Раундс заявил, что во время телефонного разговора с Рубио, госсекретарь якобы четко дал нам понять, что США являются "получателями", а не разработчиками этого плана.

"Это не наша рекомендация, это не наш план мира. Это предложение, которое мы получили. И как посредники, мы договорились о его обнародовании. Мы не обнародовали его. Оно просочилось, его не обнародовали наши члены или представители... Это возможность получить его, и оно было использовано и передано украинцам, которые будут иметь возможность ответить. Таким образом, вы имеете одну сторону, которая выразила свою позицию, и возможность для другой стороны ответить", — сказал Раундс.

Однако после поста Рубио в сети Х Раундс заявил обратное.

"Я благодарен министру Рубио за то, что он сегодня проинформировал нас об их усилиях по достижению мира, опираясь на предложения как России, так и Украины для достижения окончательного соглашения", — написал сенатор.

В ситуацию также вмешался представитель Государственного департамента США Томми Пигот, который еще раз подчеркнул, что мирный план Трампа — это план, разработанный США.

"Это явная неправда. Как министр Рубио и вся администрация постоянно утверждали, этот план был разработан Соединенными Штатами с учетом предложений как России, так и Украины", — подчеркнул Пигот.

Напомним, издание The Economist обнародовало материал, в котором говорится о том, что нелепый мирный план Трампа невозможно реализовать.

22 ноября Дональд Трамп рассказал, готов ли он вносить правки в мирный план США.