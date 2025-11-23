В США виникли непорозуміння, чи справді мирний план Трампа розробляли американці (відео)

Мирний план Трампа щодо врегулювання російсько-української війни розробляли в США, але базується він на пропозиціях РФ.

У цьому ж плані нібито враховані пропозиції від України, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на пропозиції російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України", — написав Рубіо.

Перед цим сенатор з Південної Дакоти Майк Раундс заявив, що під час телефонної розмови з Рубіо, держсекретар нібито чітко дав нам зрозуміти, що США є "одержувачами", а не розробниками цього плану.

"Це не наша рекомендація, це не наш план миру. Це пропозиція, яку ми отримали. І як посередники, ми домовилися про її оприлюднення. Ми не оприлюднювали її. Вона просочилася. Її не оприлюднили наші члени чи представники… Це можливість отримати її, і вона була використана та передана українцям, які матимуть можливість відповісти. Таким чином, ви маєте одну сторону, яка висловила свою позицію, і можливість для іншої сторони відповісти", — сказав Раундс.

Відео дня

Проте після посту Рубіо в мережі Х Раундс заявив протилежне.

"Я вдячний міністру Рубіо за те, що він сьогодні проінформував нас про їхні зусилля з досягнення миру, спираючись на пропозиції як Росії, так і України для досягнення остаточної угоди", — написав сенатор.

В ситуацію також втрутився речник Державного департаменту США Томмі Пігот, який ще раз наголосив, що мирний план Трампа — це план, розроблений США.

"Це явна неправда. Як міністр Рубіо та вся адміністрація постійно стверджували, цей план був розроблений Сполученими Штатами з урахуванням пропозицій як Росії, так і України", — наголосив Пігот.

Нагадаємо, видання The Economist оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що недолугий мирний план Трампа неможливо реалізувати.

22 листопада Дональд Трамп розповів, чи готовий він вносити правки у мирний план США.