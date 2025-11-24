"Нам нужно двигаться вперед": Стефанчук рассказал, на какие компромиссы не пойдет Украина

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук описал условия, при которых Россия откажется от идеи захвата Украины. Он отметил, что на некоторые компромиссы Украина не согласна, ведь имеет "красные линии" и стремится к настоящему миру.

В четверг Киев получил проект плана по завершению войны от делегации США. Стороны договорились, что их команды будут работать над этими предложениями. Об этом Стефанчук заявил на IV парламентском саммите Международной Крымской платформы, как передали 24 ноября в "Укринформе".

"Мы готовы двигаться к настоящему миру, мы всегда об этом заявляли. Но позвольте мне очертить наши ключевые принципы и приоритеты", — отметил он.

Председатель ВР заверил, что Украина готова к содержательным переговорам, в частности на уровне лидеров, но имеет собственные "красные линии", за которые никто не имеет права заходить "ни физически, ни юридически, ни морально".

В частности, Киев категорически не согласен на:

правовое признание российской оккупации своих земель;

ограничение Сил обороны;

вето на право выбирать альянсы для вступления в будущем.

Кроме того, Стефанчук отметил, что любые переговоры должны основываться на принципе "Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы". Еще одной "красной линией" он назвал Конституцию и волю народа.

"Я убежден, что важной составляющей реального мирного плана, который неизбежно приведет к прекращению российской агрессии, является наращивание оборонных возможностей Украины и Европы, надежная защита нашего неба и обеспечение безопасности критической инфраструктуры", — отметил председатель Совета.

Он объяснил партнерам, что также нужно двигаться вперед в вопросе надежных гарантий безопасности для Украины от объединенной Европы и США. В то же время Стефанчук призвал усилить санкционное давление на Россию до заключения соглашения и подчеркнул, что будет справедливо использовать замороженные вражеские активы как "цену за агрессию, цену за забраны жизни, цену за нанесенные разрушения".

"Мы искренне верим, что 18 и 19 декабря Совет Европейского Союза примет по этому вопросу справедливое решение", — добавил он.

Председатель ВР заявил, что членство в ЕС и НАТО должны быть элементами гарантий безопасности и мирного плана. Он заверил, что только при таких условиях Москва отступит, осознав, что захватить Украину будет невозможно.

Напомним, комбат Третьей штурмовой бригады Богдан Корженко раскритиковал публичное обсуждение мирных переговоров. По его словам, верить в перемирие с 2026 года не следует, а военнослужащих такие разговоры только демотивируют.

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Женеве иронично намекнул, что в мирных переговорах между Россией и Украиной может быть достигнут "большой прогресс".