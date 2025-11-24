"Нам потрібно рухатись уперед": Стефанчук розповів, на які компроміси не піде Україна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук описав умови, за яких Росія відмовиться від ідеї захоплення України. Він наголосив, що на деякі компроміси Україна не згодна, адже має "червоні лінії" і прагне справжнього миру.

У четвер Київ отримав проєкт плану щодо завершення війни від делегації США. Сторони домовились, що їхні команди працюватимуть над цими пропозиціями. Про це Стефанчук заявив на IV парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, як передали 24 листопада в "Укрінформі".

"Ми готові рухатися до справжнього миру, ми завжди про це заявляли. Але дозвольте мені окреслити наші ключові принципи й пріоритети", — зазначив він.

Голова ВР запевнив, що Україна готова до змістовних переговорів, зокрема на рівні лідерів, але має власні "червоні лінії", за які ніхто не має права заходити "ані фізично, ані юридично, ані морально".

Відео дня

Зокрема, Київ категорично не згоден на:

правове визнання російської окупації своїх земель;

обмеження Сил оборони;

вето на право обирати альянси для вступу у майбутньому.

Окрім того, Стефанчук наголосив, що будь-які переговори мають ґрунтуватись на принципі "Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи". Ще однією "червоною лінією" він назвав Конституцію та волю народу.

"Я переконаний, що важливою складовою реального мирного плану, який неминуче приведе до припинення російської агресії, є нарощування оборонних спроможностей України та Європи, надійний захист нашого неба та убезпечення критичної інфраструктури", — зазначив голова Ради.

Він пояснив партнерам, що також потрібно рухатись уперед в питанні надійних гарантій безпеки для України від об’єднаної Європи та США. Водночас Стефанчук закликав посилити санкційний тиск на Росію до укладення угоди та підкреслив, що буде справедливо використати заморожені ворожі активи як "ціну за агресію, ціну за забрані життя, ціну за завдані руйнування".

"Ми щиро віримо, що 18 та 19 грудня Рада Європейського Союзу ухвалить із цього питання справедливе рішення", — додав він.

Голова ВР заявив, що членство в ЄС і НАТО мають бути елементами гарантій безпеки та мирного плану. Він запевнив, що лише за таких умов Москва відступить, усвідомивши, що загарбати Україну буде неможливо.

Нагадаємо, комбат Третьої штурмової бригади Богдан Корженко розкритикував публічне обговорення мирних переговорів. З його слів, вірити у перемир’я з 2026 року не слід, а військовослужбовців такі розмови лише демотивують.

Президент США Дональд Трамп після перемовин у Женеві іронічно натякнув, що у мирних переговорах між Росією та Україною може бути досягнутий "великий прогрес".