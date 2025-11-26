"Пленки Миндича" обнажили ошибку: экс-помощник Зеленского предупредил о "решающих" последствиях

Бывший советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам и профессор экономики Кембриджского университета Александр Роднянский-младший раскритиковал украинское руководство, выступив за его полное реформирование. Он подчеркнул, что ВСУ выбивают Киеву время, и многое зависит от того, как оно будет использовано.

"В сегодняшних заголовках новостей доминирует американо-российский мирный план, который может привести к управляемой капитуляции Украины. Это достаточно опасно. Не менее тревожным является состояние правительства, которое, как ожидается, подпишет этот план", — отметил Роднянский-младший в колонке для The Economist, опубликованной 25 ноября.

Он напомнил о "пленках Миндича" — громком деле о коррупции в сфере энергетики, назвав его испытанием для руководства Украины, сможет ли оно реформировать собственноручно созданную систему. Двое министров вынужденно ушли в отставку, а весь Наблюдательный совет "Энергоатома" уволили. На вероятного руководителя схемы бизнесмена Тимура Миндича наложили санкции.

Відео дня

"На бумаге система работает: детективы расследуют, прокуроры выдвигают обвинения, министры уходят в отставку; Брюссель заявляет, что он успокоен. Однако, если присмотреться внимательнее, вырисовывается другая картина", — заверил экс-помощник Зеленского.

По его словам, вопреки прогнозам о неизбежном крахе экономика РФ приспособилась к войне. Москва тратит 7-8% ВВП на оборону, находя на это деньги благодаря повышению налогов и перераспределению доходов от нефти. По оценкам независимых аналитиков, России хватит бюджетных возможностей еще на годы. Украина же тратит на бюджетных возможностей почти треть своего ВВП и может, например, выплачивать пенсии только благодаря поддержке партнеров.

Роднянский-младший спрогнозировал, что эта помощь станет "медленнее, скупее и более условной". И это произойдет в момент, когда Киеву нужна многолетняя программа для стабилизации фронта и экономики.

"То, что произойдет дальше, может быть решающим в среднесрочной перспективе. Коррупционные скандалы почти наверняка будут продолжаться, будут появляться новые записи, имена и отставки. Президент будет осуждать обвинения, устранит нескольких ненужных фигур, апеллировать к национальному достоинству и обвинять своих критиков в подрыве единства. Премьер-министр Юлия Свириденко останется на должности достаточно долго, чтобы возглавить "очистку", даже несмотря на то, что она курировала формирование наблюдательного совета ядерной компании, когда была министром экономики. Президент, по сути, поручил ей расследовать собственную институциональную структуру, надеясь, что никто этого не заметит", — подчеркнул бывший помощник.

Он выразил сомнение, что Зеленский добровольно "изменит курс". Зато, по мнению автора колонки, он дальше будет перекладывать вину на низшие и боковые звенья, утверждая, что дискуссии о политических изменениях только играют в пользу РФ.

"Может ли он рассмотреть другой сценарий? Только если скандал в сочетании с обременительным мирным планом поставит его перед выбором: лично принять крайне непопулярные условия или уйти в отставку", — заметил Роднянский-младший.

Он добавил, что Силы обороны выбивают время на фронте. Однако то, будет оно использовано для реформирования скомпрометированной системы или "продолжение жизни долговременной политической серии", определит качество потенциального мира и "то, кто останется, чтобы его подписать".

Напомним, в Reuters со ссылкой на источники проинформировали, что предложенный Вашингтоном мирный план для Украины был составлен на основе документа от Кремля. Кроме того, произошла утечка разговоров американского спецпосланника Стива Уиткоффа, который давал российским чиновникам советы, как давить на президента США Дональда Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война в Украине может закончиться еще до конца 2025 года. Однако он подчеркнул, что Россия будет представлять угрозу для России еще долго, даже если мирное соглашение будет заключено, и бдительность терять нельзя.