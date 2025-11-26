"Плівки Міндіча" оголили помилку: експомічник Зеленського попередив про "вирішальні" наслідки

Колишній радник президента Володимира Зеленського з економічних питань і професор економіки Кембриджського університету Олександр Роднянський-молодший розкритикував українське керівництво, виступивши за його повне реформування. Він наголосив, що ЗСУ вибивають Києву час, і багато залежить від того, як він буде використаний.

"У сьогоднішніх заголовках новин домінує американо-російський мирний план, який може призвести до керованої капітуляції України. Це досить небезпечно. Не менш тривожним є стан уряду, який, як очікується, підпише цей план", — зазначив Роднянський-молодший у колонці для The Economist, опублікованій 25 листопада.

Він нагадав про "плівки Міндіча" — гучну справу про корупцію у сфері енергетики, назвавши її випробовування для керівництва України, чи зможе воно реформувати власноруч створену систему. Двоє міністрів вимушено пішли у відставку, а усю Наглядову раду "Енергоатому" звільнили. На ймовірного керівника схеми бізнесмена Тимура Міндіча наклали санкції.

"На папері система працює: детективи розслідують, прокурори висувають звинувачення, міністри йдуть у відставку; Брюссель заявляє, що він заспокоєний. Однак, якщо придивитися уважніше, вимальовується інша картина", — запевнив експомічник Зеленського.

З його слів, всупереч прогнозам про неминучий крах економіка РФ пристосувалася до війни. Москва витрачає 7-8% ВВП на оборону, знаходячи на це гроші завдяки підвищенню податків і перерозподілу доходів від нафти. За оцінками незалежних аналітиків, Росії вистачить бюджетних можливостей ще на роки. Україна ж витрачає на бюджетних можливостей майже третину свого ВВП і може, наприклад, виплачувати пенсії лише завдяки підтримці партнерів.

Роднянський-молодший спрогнозував, що ця допомога стане "повільнішою, скупішою і більш умовною". І це станеться в момент, коли Києву потрібна багаторічна програма задля стабілізації фронту та економіки.

"Те, що відбудеться далі, може бути вирішальним у середньостроковій перспективі. Корупційні скандали майже напевно продовжуватимуться, з'являтимуться нові записи, імена та відставки. Президент засуджуватиме звинувачення, усуне кількох непотрібних фігур, апелюватиме до національної гідності та звинувачуватиме своїх критиків у підриві єдності. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко залишиться на посаді достатньо довго, щоб очолити "очищення", навіть попри те, що вона курувала формування наглядової ради ядерної компанії, коли була міністром економіки. Президент, по суті, доручив їй розслідувати власну інституційну структуру, сподіваючись, що ніхто цього не помітить", — наголосив колишній помічник.

Він висловив сумнів, що Зеленський добровільно "змінить курс". Натомість, на думку автора колонки, він далі перекладатиме провину на нижчі та бічні ланки, стверджуючи, що дискусії про політичні зміни лише грають на користь РФ.

"Чи може він розглянути інший сценарій? Тільки якщо скандал у поєднанні з обтяжливим мирним планом поставить його перед вибором: особисто прийняти вкрай непопулярні умови або піти у відставку", — зауважив Роднянський-молодший.

Він додав, що Сили оборони вибивають час на фронті. Однак те, буде він використаний для реформування скомпрометованої системи чи "продовження життя довготривалої політичної серії", визначить якість потенційного миру та "те, хто залишиться, щоб його підписати".

Нагадаємо, у Reuters з посиланням на джерела проінформували, що запропонований Вашингтоном мирний план для України був складений на основі документу від Кремля. Окрім того, стався витік розмов американського спецпосланника Стіва Віткоффа, який давав російським чиновникам поради, як тиснути на президента США Дональда Трампа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна в Україні може закінчитись ще до кінця 2025 року. Однак він наголосив, що Росія становитиме загрозу для Росії ще довго, навіть якщо мирна угода буде укладена, і пильність втрачати не можна.