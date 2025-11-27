"Договорится позже": в США выдвинули ультиматум Украине по гарантиям безопасности, — Politico

Президент США Дональд Трамп "позже договорится" о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, поскольку американская сторона хочет, чтобы сначала Киев заключил мирное соглашение.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Белый дом стремится сначала заключить мирное соглашение по войне в Украине, а тогда — принимать любые гарантии безопасности, которые стремится получить Киев. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на любые гарантии безопасности для Украины", — рассказало издание.

Источники, знакомые с этим вопросом, раскрыли, что это условие американская сторона подчеркнула во время высказывания предложений Киеву во время переговоров на прошлой неделе. Рубио в режиме телефонного разговора подчеркнул: Трамп "позже договорится" о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

Відео дня

Другой европейский представитель отметил, что Рубио упомянул о гарантиях безопасности Украине во время встреч в Женеве. Однако тогда он не комментировал вопрос подробнее. Когда чиновник общался с британскими и французскими союзниками, то не упоминал об этом предложении.

Как пишет издание, Белый дом, побуждая Украину согласиться на выдвинутые условия, настаивал, что любая окончательная версия мирного соглашения будет иметь надежные гарантии безопасности для Киева.

"Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и частным образом, что любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", — отметила заместитель спикера Белого дома Анна Келли.

В то же время, как вспоминает Politico, некоторые европейские лидеры выражают опасения, что администрация Дональда Трампа будет склоняться на сторону России.

"Ничего о правах человека, гуманитарном праве, международном праве или принципах. Это формирует новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр", — прокомментировал один из источников.

Напомним, 26 ноября "Европейская правда" сообщила, что в США убеждены в том, что "прослушку" относительно разговора Уиткоффа и Ушакова по мирному плану осуществили агенты ГУР.

Также 26 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время интервью El País рассказал, что окончание войны в Украине можно ожидать уже к концу 2025 года.