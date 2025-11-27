"Домовиться пізніше": у США висунули ультиматум Україні щодо гарантій безпеки, — Politico

Президент США Дональд Трамп "пізніше домовиться" про довгострокові гарантії безпеки для України, оскільки американська сторона прагне, аби спершу Київ уклав мирну угоду.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що Білий дім прагне спершу укласти мирну угоду щодо війни в Україні, а тоді — ухвалювати будь-які гарантії безпеки, які прагне отримати Київ. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

"Державний секретар Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України", — розповіло видання.

Джерела, обізнані з цим питанням, розкрили, що цю умову американська сторона підкреслила під час висловлення пропозицій Києву під час перемовин минулого тижня. Рубіо у режимі телефонної розмови наголосив: Трамп "пізніше домовиться" про довгострокові гарантії безпеки для України.

Інший європейський представник зауважив, що Рубіо згадав про гарантії безпеки Україні під час зустрічей у Женеві. Однак тоді він не коментував питання детальніше. Коли посадовець спілкувався з британськими та французькими союзниками, то не згадував про цю пропозицію.

Як пише видання, Білий дім, спонукаючи Україну погодитися на висунуті умови, наполягав, що будь-яка остаточна версія мирної угоди матиме надійні гарантії безпеки для Києва.

"Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно та приватно, що будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України", — наголосила заступниця речника Білого дому Анна Келлі.

Водночас, як згадує Politico, деякі європейські лідери висловлюють побоювання, що адміністрація Дональда Трампа схилятиметься на бік Росії.

"Нічого про права людини, гуманітарне право, міжнародне право чи принципи. Це формує нову європейську "архітектуру безпеки", сповнену дірок", — прокоментувало одне з джерел.

Нагадаємо, 26 листопада "Європейська правда" повідомила, що у США переконані у тому, що "прослушку" щодо розмови Віткоффа та Ушакова щодо мирного плану здійснили агенти ГУР.

Також 26 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час інтерв'ю El País розповів, що закінчення війни в Україні можна очікувати вже до кінця 2025 року.