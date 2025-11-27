Говорил о ракетах РФ: Дрисколл убеждал европейцев, что войну нужно завершать как можно быстрее, — NYT

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл пытался убедить европейских союзников как можно быстрее заканчивать войну в Украине, используя данные о росте угроз со стороны Кремля.

Дрисколл во время встречи с европейцами рассказал, что Россия на протяжении лет запускала ракеты по Украине так быстро, как только могла, но сейчас производит их в такой степени, что имеет возможности накапливать ракеты большой дальности. Об этом рассказало издание The New York Times со ссылкой на источники.

Чиновники, знакомые с ситуацией, утверждают, что эти заявления Дрисколла были ничем иным как предупреждением о том, что необходимо быстро достичь мирного урегулирования в Украине, поскольку серьезная ракетная угроза нависла как над ней, так и за пределами страны, ставшей жертвой нападения РФ.

Западные чиновники, которые присутствовали во время высказывания заявлений американского чиновника, отреагировали на его предупреждение и назвали наращивание мощностей армии России тревожным. Как пишет издание, несмотря на то, что РФ вряд ли сократит количество вооружения даже тогда, когда война в Украине прекратится, остановка конфликта "может устранить потенциальное оправдание" для Кремля относительно запусков своих ракет и беспилотников по территориям других стран.

В то же время данные о том, что Кремль накапливает ракеты, подтверждаются также данными украинской разведки и расчетами аналитиков. Последние в частности предполагают, что РФ может применить свои запасы для того, чтобы продолжать разрушение энергетической инфраструктуры Украины, в частности пытаясь сделать Киев "уязвимым". Другой вариант — ВС РФ могут применять свое вооружение для угроз ударов по другим странам.

Зато эксперт по ракетным технологиям из Университета Осло Фабин Хоффманн, следящий за ситуацией в Украине, уверяет, что запасы вооружения РФ увеличатся при условии, когда боевые действия прекратятся.

"Если Россия выйдет победителем из этой войны, она может почувствовать себя очень авантюрной в будущем и иметь огромный арсенал дальнобойного вооружения", — заявил эксперт.

Напомним, 26 ноября издание NBC News сообщило, что Дрисколл во время визита в Киев объявил, что без мирного соглашения ситуация для Украины будет только ухудшаться.

Также 27 ноября в Politico раскрыли, что Рубио во время переговоров в Женеве заявил, что Белый дом хочет сначала заключить мирное соглашение, а потом принимать решение о гарантиях безопасности для Украины.