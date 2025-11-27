Говорив про ракети РФ: Дрісколл переконував європейців, що війну потрібно завершувати якнайшвидше, — NYT

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл намагався переконати європейських союзників якнайшвидше закінчувати війну в Україні, використовуючи дані про зростання загроз з боку Кремля.

Дрісколл під час зустрічі з європейцями розповів, що Росія упродовж років запускала ракети по Україні так швидко, як тільки могла, але зараз виробляє їх такою мірою, що має можливості накопичувати ракети великої дальності. Про це розповіло видання The New York Times з посиланням на джерела.

Чиновники, знайомі з ситуацією, стверджують, що ці заяви Дрісколла були нічим іншим як попередженням про те, що необхідно швидко досягти мирного врегулювання в Україні, оскільки серйозна ракетна загроза нависла як над нею, так і за межами країни, що стала жертвою нападу РФ.

Західні посадовці, які були присутні під час висловлення заяв американського посадовця, відреагували на його попередження та назвали нарощування потужностей армії Росії тривожним. Як пише видання, попри те, що РФ навряд чи скоротить кількість озброєння навіть тоді, коли війна в Україні припиниться, зупинка конфлікту "може усунути потенційне виправдання" для Кремля щодо запусків своїх ракет та безпілотників по територіях інших країн.

Водночас дані про те, що Кремль накопичує ракети, підтверджуються також даними української розвідки та розрахунками аналітиків. Останні зокрема припускають, що РФ може застосувати свої запаси для того, аби продовжувати руйнування енергетичної інфраструктури України, зокрема намагаючись зробити Київ "вразливим". Інший варіант — ЗС РФ можуть застосовувати своє озброєння для погроз ударів по інших країнах.

Натомість експерт з ракетних технологій з Університету Осло Фабін Гоффманн, що слідкує за ситуацією в Україні, запевняє, що запаси озброєння РФ збільшаться за умови, коли бойові дії припиняться.

"Якщо Росія вийде переможцем з цієї війни, вона може відчути себе дуже авантюрною в майбутньому та мати величезний арсенал далекобійного озброєння", — заявив експерт.

Нагадаємо, 26 листопада видання NBC News повідомило, що Дрісколл під час візиту до Києва оголосив, що без мирної угоди ситуація для України буде лише погіршуватися.

Також 27 листопада у Politico розкрили, що Рубіо під час переговорів у Женеві заявив, що Білий дім хоче спершу укласти мирну угоду, а тоді ухвалювати рішення щодо гарантій безпеки для України.