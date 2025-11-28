"Кабмин себе что-то придумал": нардеп Камельчук был в Европе несмотря на запрет на выезд, — СМИ (видео)
Народный депутат Украины из фракции "Слуга Народа" Юрий Камельчук в начале ноября посетил несколько европейских городов, хотя действует запрет для чиновников выезжать за пределы Украины на отдых.
Тур по европейским городам Камельчук совершал вместе с женщиной Дарьей, которая, вероятно, теперь является его женой, говорится в сюжете Bihus.Info.
Именно Дарья постоянно выкладывала фотографии из поездки в социальные сети и тегала в сообщениях Камельчука. Проанализировав эти сообщения журналисты скалли маршрут пары: сначала они ездили в столицу Португалии — Лиссабон, далее в Кашкайш и Амстердам.
Авторы расследования подчеркнули, что посреди путешествия Камельчук выходил в эфир "Радио Свобода", где комментировал "дело Миндича", в частности рассказывал о способах выезда из Украины.
"Этот комментарий народный депутат записывал прямо с побережья океана в Португалии", — говорится в материале.
Когда же Камельчука напрямую спросили об основаниях выезда за границу, нардеп сначала заявил, что это была "парламентская работа". Когда журналисты попросили подробнее рассказать об официальных встречах, Камельчук признал, что поехал в отпуск, который одновременно якобы касался здоровья его жены.
Объяснять как именно и на что конкретно ему удалось получить разрешение мужчина не захотел.
"Постановление Правительства не может противоречить законодательству Украины. А законодательством Украины не запрещен выезд вообще. Если Кабмин себе что-то придумал — это его проблемы", — отметил Камельчук.
Авторы материала отметили, что постановление Кабмина, которое запрещает выезд чиновникам, в том числе и народным депутатам, за пределы Украины без официальной причины, до сих пор действует.
Напомним, в октябре Юрий Камельчук заявил, что Украине лучше не получать крылатые ракеты Tomahawk.
Фокус также писал о том, что "слуга" Александр Федиенко мог "засветить" завод в Тернополе, возле которого ударила ракета РФ.