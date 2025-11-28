"Кабмін собі щось придумав": нардеп Камельчук був в Європі попри заборону на виїзд, — ЗМІ (відео)

Народний депутат України з фракції "Слуга Народу" Юрій Камельчук на початку листопада відвідав кілька європейських міст, хоча діє заборона для посадовців виїжджати за межі України на відпочинок.

Тур європейськими містами Камельчук здійснював разом з жінкою Дарією, яка, ймовірно, тепер є його дружиною, йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Саме Дар'я постійно викладала фотографії з поїздки у соціальні мережі та тегала у дописах Камельчука. Проаналізувавши ці дописи журналісти скалли маршрут пари: спочатку вони їздили до столиці Португалії — Лісабону, далі до Кашкайшу та Амстердаму.

сюжет Bihus.Info

Автори розслідування підкреслили, що посеред мандрівки Камельчук виходив в етер "Радіо Свобода", де коментував "справу Міндіча", зокрема розповідав про способи виїзду з України.

"Цей коментар народний депутат записував прямо з узбережжя океану у Португалії", — йдеться у матеріалі.

Коли ж Камельчука напряму запитали щодо підстав виїзду за кордон, нардеп спочатку заявив, що це була "парламентська робота". Коли журналісти попросили детальніше розповісти про офіційні зустрічі, Камельчук визнав, що поїхав у відпустку, яка водночас нібито стосувалася здоров’я його дружини.

Пояснювати як саме і на що конкретно йому вдалося отримати дозвіл чоловік не захотів.

"Постанова Уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав — це його проблеми", — зазначив Камельчук.

Автори матеріалу наголосили, що постанова Кабміну, яка забороняє виїзд посадовцям, в тому числі і народним депутатам, за межі України без офіційної причини, досі є чинною.

Нагадаємо, у жовтні Юрій Камельчук заявив, що Україні краще не отримувати крилаті ракети Tomahawk.

Фокус також писав про те, що "слуга" Олександр Федієнко міг "засвітити" завод у Тернополі, біля якого вдарила ракета РФ.