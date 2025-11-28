США готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями, чтобы обеспечить заключение соглашения о прекращении боевых действий. В частности, этот шаг вызвал беспокойство среди европейских союзников и противоречит традиционным дипломатическим нормам Америки.

По данным The Telegraph, Дональд Трамп направил своего посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву для обсуждения предложения с президентом России Владимиром Путиным. План предусматривает признание территорий, которые контролирует Россия, несмотря на критику европейских партнеров. Источники издания отмечают, что США игнорируют позицию Европы по этому вопросу.

Кремль сообщил, что получил новую стратегию прекращения войны после переговоров украинских и американских чиновников в Женеве. Первоначальный план Виткоффа предусматривал фактическое признание Крыма и двух восточных регионов Донбасса, а также "де-факто" признание контролируемых Россией частей Херсона и Запорожья после прекращения огня.

Во время дальнейших переговоров в Женеве украинские и американские чиновники согласовали сокращенный план из 19 пунктов, менее выгодный для Москвы. В то же время предложение о частичном признании территорий России остается частью американской стратегии.

Украина не признает контроль России над оккупированными территориями. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ни один украинский президент не может уступить территории без общенационального референдума.

Позиция США вызвала обеспокоенность у европейских союзников, которые отмечают недопустимость изменения границ силой. Европейская сторона настаивает, что территориальные вопросы должны решаться только после полного прекращения огня.

В Кремле планируют интегрировать оккупированные территории Украины в российскую систему в течение следующего десятилетия. Москва объявила об аннексии Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья в сентябре 2022 года, хотя полный контроль над ними не установлен.

По данным "утечек" переговоров Виткоффа с российскими чиновниками, США обсуждали возможность отказа Украины от Донецка, что вызвало дополнительные опасения европейских партнеров относительно будущего мирного соглашения.

