Крим стане "російським": Трамп планує визнати окуповану Україну частиною РФ задля миру, — ЗМІ

США готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити укладення угоди про припинення бойових дій. Зокрема, цей крок викликав занепокоєння серед європейських союзників і суперечить традиційним дипломатичним нормам Америки.

За даними The Telegraph, Дональд Трамп направив свого посланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви для обговорення пропозиції з президентом Росії Володимиром Путіним. План передбачає визнання територій, які контролює Росія, попри критику європейських партнерів. Джерела видання зазначають, що США ігнорують позицію Європи щодо цього питання.

Кремль повідомив, що отримав нову стратегію припинення війни після переговорів українських і американських посадовців у Женеві. Початковий план Віткоффа передбачав фактичне визнання Криму та двох східних регіонів Донбасу, а також "де-факто" визнання контрольованих Росією частин Херсона та Запоріжжя після припинення вогню.

Під час подальших переговорів у Женеві українські та американські посадовці погодили скорочений план із 19 пунктів, менш вигідний для Москви. Водночас пропозиція щодо часткового визнання територій Росії залишається частиною американської стратегії.

Україна не визнає контроль Росії над окупованими територіями. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жоден український президент не може поступитися територіями без загальнонаціонального референдуму.

Позиція США викликала стурбованість у європейських союзників, які наголошують на неприпустимості зміни кордонів силою. Європейська сторона наполягає, що територіальні питання мають вирішуватися лише після повного припинення вогню.

У Кремлі планують інтегрувати окуповані території України до російської системи протягом наступного десятиліття. Москва оголосила про анексію Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя у вересні 2022 року, хоча повного контролю над ними не встановлено.

За даними "витоків" переговорів Віткоффа з російськими посадовцями, США обговорювали можливість відмови України від Донецька, що викликало додаткові побоювання європейських партнерів щодо майбутньої мирної угоди.

