В Раде снова заблокировали трибуну: в заседании объявили паузу — что требуют

Народные депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады. Они требуют отправить в отставку все правительство.

Блокирование трибуны произошло на фоне обсуждения голосования за Бюджет на 2026-й год, которое пройдет завтра, 3 декабря. О блокировании сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардеп ЕС Алексей Гончаренко заявил, что во время блокирования трибуны депутаты выкрикивали "Правительство вон!"

После того, как трибуна была заблокирована, спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о паузе в заседании.

Также Гончаренко сообщил, что нардеп, избранный от "Слуги народа", Николай Тищенко подписал заявление об отставке правительства.

Блокирование трибуны Верховной Рады в ноябре

18 ноября нардепы ЕС уже блокировали трибуну Верховной Рады. Из-за этого на голосование не был вынесен вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. "Европейская солидарность" требовала полной отставки правительства, а не только увольнения министров.

Відео дня

19 ноября трибуна парламента была заблокирована снова — депутаты "Европейской солидарности" на этот раз требовали отчетов от Галущенко, Гринчук и главы Кабмина. Нардеп Ирина Геращенко заявила, что более 70 парламентариев поставили свои подписи за отставку правительства.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что правительство планирует постепенно сворачивать программу "Национальный кэшбек" из-за ограниченных возможностей государственного бюджета. Впрочем, впоследствии в заявлении Кабмина отметили, что это сообщение не соответствует действительности.