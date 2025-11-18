Рада не проголосовала за отставку Галущенко и Гринчук: оппозиция заблокировала трибуну

На голосование в Верховной Раде не был вынесен вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Сессия была прервана из-за блокирования трибуны представителями партии "Европейская солидарность".

Голосовать за отставку Галущенко и Гринчук должны были на заседании Верховной Рады 18 ноября. Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну с требованием отставки всего Кабинета министров.

