Политика Обыски НАБУ у Галущенко, Миндича и в "Энергоатоме"

Рада не проголосовала за отставку Галущенко и Гринчук: оппозиция заблокировала трибуну

Голосование за отставку Галущенко и Гринчук прервано
Депутаты от "ЕС" заблокировали трибуну в Раде перед голосованием за отставку Галущенко и Гринчук | Фото: Скрин видео

На голосование в Верховной Раде не был вынесен вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Сессия была прервана из-за блокирования трибуны представителями партии "Европейская солидарность".

Голосовать за отставку Галущенко и Гринчук должны были на заседании Верховной Рады 18 ноября. Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну с требованием отставки всего Кабинета министров.

Новость дополняется...