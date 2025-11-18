Рада не проголосувала за відставку Галущенка та Гринчук: опозиція заблокувала трибуну

На голосування у Верховній Раді не було винесено питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Сесія була перервана через блокування трибуни представниками партії "Європейська солідарність".

Голосувати за відставку Галущенка та Гринчук мали на засіданні Верховної Ради 18 листопада. Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну з вимогою відставки всього Кабінету міністрів.

Лідер "ЄС" Петро Порошенко повідомив, що його фракція вимагає винесення питання про відставку всього уряду та не голосуватиме за звільнення лише двох міністрів. Він додав, що за це було зібрано понад 50 підписів парламентарів.

"Ми відповідально заявляємо: ми не будемо голосувати за цю спробу випустити пар і зберегти корупційну вертикаль", — заявив Порошенко.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в пленарному засіданні через неможливість продовження роботи та запросив до себе лідерів фракцій на погоджувальну раду.

Що відомо про відставку Галущенка та Гринчук

Міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції Герман Галущенко подали у відставку 12 листопада на тлі викриття детективами НАБУ корупційної схеми в АТ "НАЕК "Енергоатом".

14 листопада президент України Володимир Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО.

Видання "Українська правда" 18 листопада з посиланням на джерела розповідало про чотирьох кандидатів, які можуть очолити Міненерго та Мін'юст після звільнення Галущенка та Гринчук. За даними інсайдерів, посаду міністра енергетики можуть обійняти керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький або нардепи енергетичного комітету Ради Андрій Герус, Андрій Жупанін чи Юрій Камельчук, а посаду міністра юстиції — віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка.