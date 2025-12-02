У Раді знову заблокували трибуну: у засіданні оголосили паузу — що вимагають

Народні депутати фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради. Вони вимагають відправити у відставку весь уряд.

Блокування трибуни відбулося на фоні обговорення голосування за Бюджет на 2026-й рік, яке пройде завтра, 3 грудня. Про блокування повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Нардеп ЄС Олексій Гончаренко заявив, що під час блокування трибуни депутати вигукували "Уряд геть!"

Після того, як трибуна була заблокована, спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив про паузу в засіданні.

Також Гончаренко повідомив, що нардеп, обраний від "Слуги народу", Микола Тищенко підписав заяву щодо відставки уряду.

Блокування трибуни Верховної Ради у листопаді

18 листопада нардепи ЄС вже блокували трибуну Верховної Ради. Через це на голосування не було винесено питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. "Європейська солідарність" вимагала повної відставки уряду, а не лише звільнення міністрів.

19 листопада трибуна парламенту була заблокована знову — депутати "Європейської солідарності" цього разу вимагали звітів від Галущенка, Гринчук і голови Кабміну. Нардепка Ірина Геращенко заявила, що понад 70 парламентарів поставили свої підписи за відставку уряду.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили, що уряд планує поступово згортати програму "Національний кешбек" через обмежені можливості державного бюджету. Утім згодом в заяві Кабміну наголосили, що це повідомлення не відповідає дійсності.