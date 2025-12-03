В основе документ из 20 пунктов: когда пройдут новые украинско-американские переговоры

Украинская сторона общалась с американскими представителями после визита советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. При этом Вашингтон положительно оценивает результаты переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Украинскую делегацию пригласили в США уже в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире Альянса, передает liga.net.

Сибига заявил, что по итогу переговоров Виткофф пообщался с секретарем СНБО, главой украинской делегации Рустемом Умеровым. В то же время Сибига пояснил, что детали встречи Путина с американцами не обсуждались, ведь это был телефонный контакт.

В то же время Сибига отметил, что американская делегация отметила "положительное значение" встречи с Путиным для мирного процесса.

В ближайшее время украинская делегация приглашена в США для продолжения переговоров.

3 декабря продолжаются консультации Умерова с советниками по вопросам нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции для "дальнейшей координации наших усилий и оценки достигнутого прогресса".

По словам Сибиги, партнеры Украины отталкиваются от документа из 20 пунктов, который был наработан во время переговоров в Женеве, и доработан во Флориде. Это свидетельствует о том, что переговоры проходят достаточно эффективно.

"Тоже вам хочу подтвердить, что американская делегация слышала украинскую, и документ дальше развивается. Да, есть наиболее чувствительные вопросы, которые взяты в скобки, которые оставлены на рассмотрение лидеров", — пояснил чиновник.

Напомним, что 2 декабря в России состоялась встреча советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Она длилась около 5 часов.

В СМИ появилась информация, что РФ назвала три требования, которые страна не готова пересматривать во время переговоров о завершении войны:

полный контроль над Донбассом, включая все территории Донецкой области и оккупированный Луганск;

существенное ограничение украинских Вооруженных сил, что фактически лишает страну возможности самостоятельно обороняться;

а также международное признание российских захватов, прежде всего со стороны США и европейских государств.

При этом помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что во время встречи делегаций США и РФ обсуждали вопрос членства Украины в НАТО.