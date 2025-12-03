В основі документ з 20 пунктів: коли пройдуть нові українсько-американські перемовини

Українська сторона спілкувалася з американськими представниками після візиту радників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви. При цьому Вашингтон позитивно оцінює результати перемовин з диктатором Володимиром Путіним.

Українську делегацію запросили до США вже найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у штаб-квартирі Альянсу, передає liga.net.

Сибіга заявив, що за підсумком перемовин Віткофф поспілкувався з секретарем РНБО, головою української делегації Рустемом Умєровим. У той же час Сибіга пояснив, що деталі зустрічі Путіна з американцями не обговорювався, адже це був телефонний контакт.

У той же час Сибіга зазначив, що американська делегація відзначила "позитивне значення" зустрічі з Путіним для мирного процесу.

Найближчим часом українська делегація запрошена до США задля продовження перемовин.

3 грудня тривають консультації Умєрова з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції для "подальшої координації наших зусиль та оцінки досягнутого прогресу".

За словами Сибіги, партнери України відштовхуються від документа з 20 пунктів, який був напрацьований під час перемовин у Женеві, і доопрацьований у Флориді. Це свідчить про те, що перемовини проходять достатньо ефективно.

"Теж вам хочу підтвердити, що американська делегація чула українську, і документ далі розвивається. Так, є найбільш чутливі питання, які взято в дужки, які залишені на розгляд лідерів", — пояснив чиновник.

Нагадаємо, що 2 грудня в Росії відбулася зустріч радників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. Вона тривала близько 5 годин.

У ЗМІ з'явилася інформація, що РФ назвала три вимоги, які країна не готова переглядати під час переговорів про завершення війни:

повний контроль над Донбасом, включно з усіма територіями Донецької області та окупованим Луганськом;

суттєве обмеження українських Збройних сил, що фактично позбавляє країну можливості самостійно оборонятися;

а також міжнародне визнання російських захоплень, передусім з боку США та європейських держав.

При цьому помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що під час зустрічі делегацій США та РФ обговорювали питання членства України в НАТО.