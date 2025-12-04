Ганс Нойгофф из "Альтернативы для Германии", который является членом ультраправой фракции "Европа суверенных наций" (ESN), неоднократно ездил в Москву, намеренно отказался покидать делегацию.

Правительство Украины инициировало отмену визита делегации законодателей Европейского парламента, специализирующихся на обороне, после того, как возразило против включения немецкого ультраправого, пророссийского депутата Европарламента. "Стыдно думать, что угроза безопасности, которая привела к отмене поездки, является внутренней", — сказал один из депутатов Европарламента после отмены визита, пишет Euractiv.

Киев решил отменить встречи, включая поездки к военным объектам, запланированных на эту неделю, из-за присутствия Ганса Нойхоффа из фракции "Альтернатива для Германии".

Нойхофф несколько раз ездил в Россию в последние годы и отличился прокремлевской позицией относительно войны Москвы против Украины.

"Стыдно думать, что угроза безопасности, которая привела к отмене поездки, является внутренней для Парламента. Мы говорим о депутате Европарламента, который ехал туда не для взаимодействия с украинцами, а для продолжения своего антиукраинского крестового похода", — сказал один из депутатов Европарламента.

Угроза отмены встреч и визитов внутри Украины возникла после того, как Нойхофф отказался отказаться от участия в составе делегации Комитета Парламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE).

По словам чиновников, украинские власти даже возбудили возможность отказа Нойхоффу во въезде в страну.

После сообщений из Киева, чиновники в Парламенте попросили Нойхоффа уйти в отставку.

"Во время таких миссий вы встречаетесь с гражданскими и военными чиновниками, которые обмениваются конфиденциальной информацией", — сказал один из помощников парламента, подчеркивая деликатность визита в Украину.

Сам Нойхофф заявил, что откажется от визита только если запрос будет официально подан в письменной форме украинскими властями или что возражения против его присутствия будут подробно изложены в записке из офиса секретариата.

Согласно письму, направленному Нойхоффом президенту Европейского парламента Роберти Метсоли от 1 декабря, который ознакомился с Euractiv, эти варианты были "невозможными".

Хотя об отмене было объявлено за день до запланированного отъезда евродепутатов в Украину, стало известно, скандал с пророссийским немецким политиком бушевал уже давно.

Несколько депутатов Европарламента предупредили председателя SEDE, немецкую либералку Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, а также офисы глав политических групп, что состав делегации рискует вызвать проблемы в Киеве.

Поездка может состояться позже, но еще предстоит выяснить, как это может произойти официально без Нойхоффа.

"Когда происходят деликатные миссии, такие как в Сирии или Украине, группы общаются друг с другом и договариваются, чтобы избежать включения членов, которые считаются под угрозой. Так это работает годами", — сказал неназванный депутат Европарламента.

Интересно, что в июле Ганс Нойхофф критиковал своего коллегу по партии AfD Тима Шрамма, который поехал в Украину и воевал на стороне ВСУ, рассказывая правду о российской агрессии.

Нойхофф пытался исключить Шрамма из партии, называл украинскую власть "режимом Зеленского" и оправдывал агрессию РФ как "оборонительный акт против НАТО".

"Россия — не враг Европы, а обороняющаяся и защищающая свои интересы империя", — заявлял Нойхофф. А действия Шрамма он назвал действия Шрамма "серьезным нарушением принципов партии" и сравнил их с поведением членов неонацистской партии "Третий путь".

В ответ Шрамм заявил, что "действия Нойхоффа соответствуют действиям членов путинской партии "Единая Россия".

